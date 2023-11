¿Admiración o rivalidad? Feid se refirió a lo que ha hecho J Balvin con su música

Recientemente el cantante colombiano Feid estuvo de invitado en el programa ‘El Hormiguero’ en lo que ha sido la promoción de su material musical por toda España. Y desde la divertida entrevista con el presentador Pablo Motos el intérprete de ‘Chorrito Pa’ Las Ánimas’ ha dejado saber algunas cosas de su vida.

En el programa habló sobre el boom que ha significado Medellín en el ámbito musical al ser el epicentro de varios artistas colombianos de talla internacional, así como aquellos que van emergiendo con su música. Y en sus palabras nombró a J Balvin, quien considera que ha sido el artífice de varias oportunidades para los paisas y otros.

“Yo creo que ha sido como algo que ha crecido con los años. Desde hace muchos años obviamente pues Medellín ha sido una ciudad que consume mucha música de todo tipo pues obviamente, pero cuando el reggaetón apareció en la ciudad hace unos 10, 12, 15 años se fue como que apoderando de una generación, que es la generación mía, pelaos que están nuevos que están haciendo música y artistas como Balvin que han abierto tanto camino para los que venimos trabajando y hacemos y que demostraron como que todo era posible de hacer, está ahora que la gente ahora no solo quiere ser doctor, ingeniero, médico, futbolista, quieren ser cantantes también. La gente de Medellín es un público muy exigente y muy especial cuando uno les toca el corazón”, dijo Feid.

Lo dicho por Feid contrasta con una situación que se presentó días atrás cuando J Balvin recibió un comentario en una de sus publicaciones sobre nueva música en la que le dijeron “Definitivamente desde que Feid dejó de ser quien le escribe las canciones dejó de ser lo mismo sus canciones”.

La crítica no pasó desapercibida por J Balvin quien decidió responder a su manera al comentario resaltando las veces que Feid le ha acompañado en canciones, así como la petición de dejar de lado críticas similares “esa narrativa ya tiene que cambiar solo ha estado en 3 canciones ¿listo? Ya cansa esa historia que no es así. Anda busca y me avisas ¿listo?”.

Es de recordar que ‘Sigo Extrañándote’ es una de las canciones que parte del álbum ‘Energía’ de Balvin, y se convirtió en uno de los primeros grandes trabajos de Feid como compositor. La canción sobre la pérdida de un ser querido alcanzó el puesto nueve en la lista Hot Latin Songs y el cuarto en la lista Latin Airplay en 2017.