Jessica Cediel responde a quienes la critican por salir ligera de ropa a predicar

La espectacular Jessica Cediel con cada una de sus publicaciones llena de mucha vitalidad en sus redes sociales, pues la energía que emana con su mirada, sonrisa y en especial toda su sensualidad atrapa a más de uno de los seguidores que conforman toda su comunidad digital.

Para la modelo y presentadora siempre es oportuno un mensaje de aliento a quienes siguen su vida, y por medio de sus redes sociales se ha pronunciado sobre diversos temas, y esta no ha sido la excepción, pues ha hecho pública una situación que ha estado viviendo con algunos seguidores.

“El 90 % de los mensajes que recibo son positivos, obviamente como es de esperarse, recibo algunos haters, para esos pequeños haters primero mucho amor y muchas bendiciones”, indicó Jessica Cediel.

Seguidamente hizo una comparación pidiéndole a sus seguidores a tener dos televisores: uno grande con buenas cualidades y uno pequeño ya desgastado, y que de sintonizar noticias de un mismo canal en ambos objetos es tener el mismo mensaje, por lo que hizo hincapié en fijarse en el mensaje y no en la apariencia, por lo que se refirió a las criticas sobre su manera de vestir en las redes.

“Si tengo la bendición de que Dios me dio este empaque obviamente lo voy a recibir, lo voy a cuidar, lo voy a valorar porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Yo estoy viviendo un proceso y no me gusta ser hipócrita, no se dejen ir por las apariencias, de pronto la que se ve más tremendita es más sana que la que se ve más santa”

— Jessica Cediel