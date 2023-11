Terrifier 3: detalles imperdibles de la película navideña más terrorífica de la saga

Con el regreso del payaso más aterrador y la ambición de Damien Leone, se espera que esta tercera entrega cause verdadero pánico y esté más sangrienta que nunca, pues Terrifier 2 logró que muchos de los espectadores estadounidenses salieran vomitando de las salas.

Y es que no es para menos, pues su director anticipó que no más los primeros cinco minutos “son controvertidos porque simplemente es… es demasiado enferma” puesto que Art el payaso podría quedar expuesto desde las entrañas porque saldrían a la luz sus motivaciones e impulsos a medida que avanza el tema en medio de escenas terroríficas.

Ahora bien, es poco lo que se conoce de esta entrega, pero se ha descubierto, a través de un póster filtrado, que será una película navideña en la que se decora un árbol de Navidad con los intestinos de sus víctimas como guirnaldas y se usará un papá Noel sin ojos.

Según la información, dicho póster filtrado sería repartido en la proyección del reestreno de Terrifier 2, este 1 de noviembre en Estados Unidos, donde también se daría a conocer un adelanto de la tercera entrega, la cual podría llegar en octubre de 2024.

“Supe que no me dejarían hacer esta película. Un estudio nunca me dejaría hacer los primeros cinco minutos como los tengo planeados”, fue parte de lo que reveló Damien Leone en una entrevista con el canal JoBlo, frente a la película y sus reuniones con estudios de Hollywood.