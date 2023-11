Seguidores del dj Felipe Vásquez devastados por su trágica muerte: “Su energía será eterna”

La noticia de la trágica muerte del dj Felipe Vásquez tomó por sorpresa a sus miles seguidores durante la celebración de la noche de Halloween, en Cali. Con gran pesar, los fans del reconocido pinchadiscos expresaron su dolor por la forma en cómo perdió la vida.

El afamado dj formaba parte de una caravana de motocicletas en la capital del Valle cuando fue brutalmente asesinado a tiros en la autopista Simón Bolívar, cerca de la carrera 39. Sus últimos momentos de vida quedaron inmortalizados en sus perfiles personales en redes sociales, y rápidamente los videos se propagaron en la red.

En las plataformas digitales, las reacciones no se hicieron esperar. La gente expresó su pesar por la pérdida de Felipe y, al mismo tiempo, manifestó su preocupación por la alarmante situación de inseguridad en la ciudad. A la vez, hicieron un llamado a las autoridades para que se castigue a los responsables. Además, destacaron su habilidad para entretener al público en los eventos musicales.

Los internautas aún no podían asimilar el deceso de Felipe, a quien recordaron por su gran vitalidad en los espectáculos. Sin embargo, también señalaron que estaba rodeado de personas con malas intenciones. En palabras de @jandrymusik: “Es triste terminar de esta manera y darse cuenta de la envidia que algunos tenían hacia ti, mi amigo. Vuela alto, y me quedo con la imagen de la persona alegre y bromista que eras”.

Entre sus seres cercanos, también hubo mensajes de apoyo, especialmente para su hermana y sus dos hijas, deseándoles fuerza para afrontar “el mundo cada vez más complicado”. Como expresó @karymmeartist: “Dios mío, Pipe, no puedo creerlo. Te has ido y no tuvimos la oportunidad de grabar la canción que tanto deseabas. Tu calidad humana y humildad eran excepcionales. Descansa en paz, querido amigo”.

El internauta @jei_mathew también compartió su tristeza: “Que Dios te acoja en su gloria. Siempre me hago la misma pregunta, ¿por qué es tan difícil progresar en Cali? Y una vez que lo logras, la envidia aparece. Vuela alto, y que Dios brinde mucha fortaleza a tu familia”.

También @camilopinilla_dj mencionó en Instagram: “Aún no la creo, su energía será eterna”.