Mariah Carey inauguró oficialmente la Navidad ¿Qué hizo esta vez?

‘All I Want For Christmas Is You’ de Mariah Carey marca el inicio de la Navidad Foto: Instagram @mariahcarey

Desde comienzos del mes de octubre comenzó la tendencia en la que indicaban que la cantante Mariah Carey se estaba “descongelando” para darle paso las celebraciones de la Navidad del año 2023.

Puede leer: “Mi primera chamba”: video de reencuentro entre Carlos Vives y Shakira desató burlas en redes

En los clips, que se hicieron virales en las redes sociales, se escucha de fondo muy a lo lejos lo que es el intro de su éxito mundial ‘All I Want for Christmas Is You’ el cual se desprende de su producción discográfica ‘Merry Christmas’ del año 1994. Y a casi tres décadas de su lanzamiento el tema toma auge en cada llegada de la temporada navideña.

Esta vez, como lo ha venido haciendo años atrás, la cantante preparó un video que divide los últimos segundos del Halloween a los primeros de la Navidad. Y tal parece que haciendo caso a la tendencia de este año la cantante apareció dentro de una caja fuerte que marca un conteo.

La puerta de la misma se abre y se logra ver al fondo una enorme pieza de hielo en la que simula estar dentro de ella congelada, mientras a su alrededor hay varios personajes terroríficos que con herramientas rompen el hielo para dejar escuchar el característico “It’s Tiiiiimeeee”, para aparecer con su típico traje navideño en otro escenario lleno de pinos y nieve.

Como era de esperarse las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar entre quienes aseguran que llegó su momento del año en volver “a facturar”, debido a las ganancias que obtiene por él.

La canción ‘All I Want For Christmas Is You’ de Mariah Carey vuelve a entrar en el top 100 de iTunes de Estados Unidos y empieza a superar su cantidad en la plataforma de Spotify en la que acumula a la fecha más de 1.473.847.361 reproducciones.