“Estoy acostumbrada”: Carolina Cruz explotó tras ser acusada de ladrona en las redes

Carolina Cruz respondió varios mensajes de manera contundente en una de sus más recientes publicaciones de Instagram luego de ser acusada de ladrona por varios usuarios de esta plataforma, aprovechando la oportunidad para dejar en claro algunos puntos de su vida privada, desde sus finanzas hasta su romance con su pareja, Jamil Farah.

La modelo suele compartir con sus seguidores parte de su vida en las redes sociales, desde detalles de su faceta profesional frente a las cámaras y momentos tiernos junto a sus hijos, hasta escenas románticas con su pareja y otros detalles de su fundación.

Y a propósito de estos dos últimos puntos, la colombiana fue cuestionada por sus seguidores en su más reciente publicación de Instagram en donde aparece junto al piloto en una escapada romántica.

Pero uno de los temas en los que más se enfocaron fue en el asunto monetario, tomando en cuenta las recientes publicaciones de Carolina Cruz en las que le pedía a sus seguidores donaciones para su fundación, ‘Salvador de sueños’, indicando que estaba pasando por momentos difíciles.

Con esto en mente, varios internautas no dudaron en insinuar que la presentadora había estado tomando las donaciones para realizar este reciente viaje con su pareja.

“Y llorando pidiendo plata”, “Se la pasa chillando en redes sociales pidiendo plata para la fundación y es para irse de vacaciones a cada rato con el colágeno” y “Ya sabemos a dónde va a parar la plata de la fundación” son algunos de los mensajes que se pueden leer en el post de Carolina Cruz, en donde no solo la tildan a ella de “ladrona”, sino que a su parea lo etiquetan de “mantenido”.

Carolina Cruz no se quedó callada ante las críticas

A propósito de la gran cantidad de comentarios negativos que recibió en su publicación, la modelo no se quedó de brazos cruzados y decidió pronunciarse al respecto, respondiendo de manera contundente pero recatada a varios de sus detractores.

“La que puede, puede jajaja menos mal no es con tu plata”, “No he llorado y tampoco he pedido plata, solo que conozcan nuestra fundación”, “No sabía que tenía tantos contadores por aquí” y “Otra que me maneja la plata y la cuenta” son algunas de las respuestas que ofreció Carolina Cruz a sus haters.