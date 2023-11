Al lado de Zulma Rey, el talentoso presentador de ‘El Lavadero’ regresó a RCN a pesar de ser despedido varios años atrás

Iván Charria se destacó por visitar diversos hogares en todo el país, entregando electrodomésticos y realizando su característico salto en el reconocido programa ‘El Lavadero’. No obstante, en 2014, Iván recibió la noticia de que no seguiría trabajando en el canal RCN, según lo reveló en una reciente entrevista.

Según sus propias palabras: “Llegó gente nueva y ellos tomaron decisiones. No solamente salí yo, salió mucha gente de otros programas porque tomaron la decisión de hacer algo nuevo. Hoy le agradezco a Dios que me hayan sacado de RCN, eso es lo que necesitaba para seguir con mi empresa. Hoy Dios me dice: ‘Siga trabajando con su empresa y con RCN’, de lo cual me siento muy feliz. Pero mi salida no fue por nada en especial, ni que me haya robado algo, no, no, no”.

No obstante, su partida no se limitó al canal, ya que también fue despedido de RCN Radio, donde colaboraba junto a Jota Mario Valencia y Guillermo Díaz Salamanca en el programa titulado ‘El tren de la tarde’. Como era de prever, esta noticia impactó fuertemente tanto a él como a su familia.

Al respecto, agregó: “no fue nada fácil, no fue nada fácil. A mí me avisan un viernes, yo quedé en ‘shock’, pero yo ya lo veía venir. Ese año tuve que ir al médico por el estrés y uno percibe cuando la onda no está bien”.

Ahora bien, gracias al reconocimiento que le generó ser una de las caras más recordadas de la televisión, pudo crear su propia productora audiovisual llamada ‘Producciones Charria’, la cual ha trabajado con reconocidas empresas en torno a su imagen corporativa y comunicaciones internas.

Recientemente, por medio de su cuenta en Instagram, el presentador reveló que volvería a las pantallas de la televisión nacional, con una nueva apuesta del Canal RCN en donde el fue el creador de la idea y se trata sobre la farándula colombiana ‘Hola, gente’.

Según reveló el ingeniero este espacio se resume en “curiosidades, algo de humor y premios para la gente”.