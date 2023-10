La conmovedora historia de ‘Don José’ el señor de las caligrafías en Cali

El trabajo informal, a menudo subestimado y pasado por alto, es un testimonio de la tenacidad y la resiliencia de las personas que luchan por subsistir en circunstancias desafiantes, sobre todo en un país como Colombia, donde en muchas ocasiones no se valora ni se respeta el trabajo de las personas que encuentran en la calle la manera de exponer su trabajo y poder subsistir.

En una época donde la mayor fuente de información se da por las redes sociales, la gran variedad de contenido es inmensa, ya que han demostrado ser un poderoso instrumento para recibir noticias, hacer tendencia a cualquier personaje de la farándula o cualquier tipo de baile. Pero así como ha sido utilizada para estos temas, también se han reconocido diversas labores sociales, como es el caso de ‘Don José' que a sus 84 años sigue trabajando en las calles de Cali haciendo y vendiendo letreros con una excelente caligrafía para poder sostenerse.

¿Cómo se hizo viral ‘Don José'?

Una usuaria de redes sociales llamada Daniela Balanta fue quien hizo a conocer la historia de José, mostrando su trabajo, ya que realiza cualquier tipo de letrero con una gran caligrafía a pesar de su edad. El video fue tan viral en TikTok, que tanto Daniela como los internautas de esta red social, decidieron realizar una colecta de dinero para posteriormente poder entregárselo.

Sin embargo, al no tener un puesto fijo de trabajo, Daniela fue en busca de Don José por varios días hasta que lo encontró. En ese reciente video se evidenció cómo fue el encuentro y la noticia que recibió don José de las donaciones por parte de los usuarios que se encontraron con el video inicial. En medio de las palabras de la creadora del video, mencionó los aspectos legales para que ella le pudiera entregar el dinero. Pero en medio de todo José decidió brindar unas palabras de agradecimiento a todas las personas que decidieron ayudarle “Quiero expresar mi gratitud sincera a todas aquellas personas que hicieron un aporte para apoyarme como calígrafo, como dibujante. Yo soy un hombre que he servido a toda la comunidad toda mi vida, les agradezco muchísimo, que Dios me los bendiga”.

Además, Daniela y sus amigas decidieron llevarlo al médico para revisar su estado de salud.