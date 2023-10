‘Chichipato’ ni por las curvas: Yo Me llamo Carín León compartió millonario premio e hizo llorar a Amparo Grisales

Yo Me Llamo está en faceta de batallas en duo, así que la inteligencia artificial escoge dos imitadores para que se enfrenten y que sean Amparo Grisales, Cesar Escola y Pipe Bueno, los que decidan quién fue el mejor y más completo de la pelea. Sin duda, al ver que quedan los mejores, se torna difícil escoger. Sin embargo, Grisales se puso a llorar al ver el detalle que tuvo este participante con el perdedor de la noche.

No cabe duda que dentro de la Escuela de Yo Me Llamo, muchos participantes logran crear un lazo de amistad fuerte, incluso de amor, si se trata de Yo Me Llamo Shakira y Elvis Crespo, pero lo que hizo Carín León con Jessi Uribe en pleno escenario, no tiene nombre.

Luego de que los dos cantantes se presentaran, los jurados decidieron que el gran ganador de la noche era Carín León, quien se destacó por una presentación impecable. Sin embargo, las palabras del participante dejó sin aliento a más de uno:

“Estamos acá por el placer y el gusto de interpretar a nuestros artistas favoritos y siento que él también se merece este premio, así que lo voy a compartir con él”, afirmó el artista mexicano, lo que puso a llorar a Amparo Grisales:

“Tener que elegir entre dos maravillosos artistas es difícil y de repente que Compartan ese premio, me da mucha emoción”, afirmó la Diva de Colombia.

Carín León se llevó 10 millones de pesos a casa que prometió repartir con su compañero Yo Me Llamo Jessi Uribe, lo que generó comentarios en redes sociales y dejó claro que antes que competidores, son amigos.