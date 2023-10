Okendo reveló los detalles de la caída que lo hizo salir de ‘Reto 3X Desafío The Box’

La prueba del segundo capítulo de ‘Reto 3X Desafío The Box’, emitido el pasado 27 de octubre, llevó por nombre reto de calor extremo y se dio en el box arcoíris desde una pista que inició en aros continuos a un trayecto de troncos colgantes a una escalera inestable para subir a una plataforma para sacar canecas del fuego y hacer toda la pista de nuevo.

En la prueba los primeros en salir fueron Rapelo y Okendo, durante el trayecto Okendo le llevaba una fuerte ventaja a Rapelo, pero sufrió una caída justo al momento de completar la pista por lo que tenía que comenzarla de nuevo. Pero ahora ha detallado los motivos por los que se quedó esperando mientras Rapelo avanzaba en la pista.

“Llego yo, a la última, parce, estábamos a un pedacito de terminar, fue cuando dije que estoy bien, estoy bien de brazos, me voy a colgar, la idea es llegar hasta donde tengo que apoyar el pie para terminar ya la prueba. Lo hice, me colgué y nada que llegaba, y nada que mi pie tocaba esa vuelta, y ya, me voy en el piso y no lo creía porque estaba a un paso de terminar la prueba”, dijo en primera instancia Okendo.

Precisó que lo que quiso fue dar tiempo a estar más descansado pues esperaba que Rapelo también pudiera correr con su suerte y caer en uno de los obstáculos aéreos para así salir con más fuerza, pero esto no sucedió debido a que la altura de Rapelo fue la aliada para él en la prueba.

“En ese momento los brazos se me estallaron, ya los sentía supremamente cansados, me puse a estirar para volver a hacer el intento, pero vi que Rapelo ya estaba en la última parte, y decidí esperar que lo hiciera en el caso de que él se cayera yo ya estaba más descansado para volver a hace toda la prueba que estaba muy difícil para repetirla, él al ser más largo llegó puso el pie y terminó. Quedamos intranquilos porque estuvimos muy cerca y el en Desafío de todo pasa”, aseguró Okendo.

Ahora, en el próximo capitulo que saldrá el viernes 3 de noviembre los cuatro participantes en pie del ‘Reto 3X Desafío The Box’ se tendrán que ver las caras de la siguiente forma: Rapelo contra Criollo y Madrid contra Naty Vargas en el reto de movimiento extremo por 20 millones.