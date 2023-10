“Sin ‘pelotas’”: Marbelle se valió de libretos de Gustavo Bolívar para darle ‘garrote’ a su campaña a la Alcaldía

A pocas horas de que inicie la jornada de elecciones del 29 de octubre, la cantante Maureen Belky Ramírez, decidió arremeter contra el candidato a la Alcaldía de Bogotá, Gustavo Bolívar, luego de que el exsenador decidiera cancelar a último minuto su asistencia al debate de Noticias Caracol; para ello decidió hacer uso de uno de los libretos de Bolívar para demostrarle su inconformismo.

Ya son más de 447.000, seguidores, los que acumula la ‘reina de la tecnocarrilera’, en su perfil de ‘X’, red en la que sin tapujo alguno le dio garrote a Bolívar, por dejar plantado al director del informativo, Juan Roberto Vargas, y a los bogotanos, la noche de este viernes 27 de octubre; en el que sería el debate final.

La intérprete de ‘Adicta al dolor’, expresó en uno de sus post: “Sin tetas no hay paraíso. Sin “pelotas” no hay debate”, palabras que calaron en gran parte de sus seguidores y detractores, quienes reaccionaron con decenas de comentarios:

“Ni obligado por la mamá va”, “A ese le quedó grande todo”, “No le diga eso a Fico y a Rodolfo, ellos no tiene argumentos, ni carácter, ni mucha menos inteligencia para los debates”, “Sin lista cerrada no hay elección de libretista mediocre”, y “Sin ‘traquetos’ no hay marido”, fueron algunas de las reacciones.

La reacción de la vallecaucana se sumó a la realizada por el periodista de Blu Radio, Felipe Zuleta, quien arremetió contra la campaña de Bolívar , luego de que hubiesen aceptado las condiciones del encuentro y se bajaran del bus de manera inesperada.

