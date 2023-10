El conmovedor video en el que Ilona recordó un trágico episodio de su vida

Llegó al alma. La cantante y compositora Ilona conmovió a sus seguidores con un hermoso video con el que recordó un trágico episodio de su vida del que todavía no se recupera: la muerte de su hija, con tan solo tres años. Aunque el mundo no volvió a ser el mismo para ella desde ese momento, la artista siguió componiendo temas más esperanzadores.

Una muestra de ello es el lanzamiento oficial del video de la canción Te Amo, en el que habla del duro tránsito del duelo por la pérdida de un ser querido, pero a la vez con un mensaje de confianza en un próximo reencuentro espiritual. La primera en compartir su trabajo musical fue la cantante Yolanda Rayo, quien le manifestó su apoyo y solidaridad.

Visiblemente emocionada por la carga emotiva del tema, Ilona no pudo ocultar su llanto en el clip. “Te extraño / trabajo para no decepcionarte / para que cuando te vuelva a ver me abraces / y puedas sentir orgullo de mi”, dice parte de la canción mientras se proyectaban imágenes de su pequeña Laura Valentina.

“Cuando sientes que no eres el único, digamos que el dolor es más ‘llevadero’. Uno nunca se acostumbra, simplemente uno aprende a vivir con ese dolor y ese vacío inllenable y pues yo vivo con la esperanza de que más allá de este mundo material que conocemos (...) pienso que me voy a reencontrar con ella”, dijo Ilona en una entrevista con Laura Acuña.

En Youtube, los fans como @gisellpaola1033 comentaron que se trató de una canción muy sensible.

“Tocando las fibras más sensibles. Gracias por esta hermosa letra cargada de amor y añoranza. Para aquellas personas que dejaron esa huella indeleble en nuestras vidas y siguen siendo esa pausa de amor en medio de la fugacidad de las cosas. Gracias Ilona”, dijo la internauta.