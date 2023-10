Le dan ‘garrote’ a ‘El Raspu’ de Pandillas Guerra y Paz, por ser candidato del Centro Democrático; ¿A qué cargo?

Los colombianos tendrán una cita con la democracia el próximo domingo 29 de octubre, fecha en la que se elegirán a las Autoridades Locales: alcaldes, gobernadores, concejales, ediles, entre otros; sufragio que tendrá en sus tarjetones una cara conocida de la telenovela Pandillas Guerra y Paz , el ‘Raspu’, personaje interpretado por José Hurley Rojas, quien le hizo una fuerte crítica a los políticos de Ciudad Bolívar.

Mediante su perfil en Facebook, en donde acumula casi 150.000 seguidores, Rojas, realizó una fuerte crítica a los candidatos a edil de la localidad 19 de Bogotá, en donde realizo un scketch, en el que mostró a los otros aspirantes como mentirosos y corruptos. Para ello hizo uso de varias propuestas de campaña de sus opositores, además de presentar un maletín repleto de dinero en su actuación.

“Yo no tuve patrocinio, ni siquiera para una sola reunión; no tuve vallas publicitarias y no estoy apoyando a ningún concejal de Bogotá. Todo aquel que diga que yo le estoy ayudando, es un mentiroso, no se dejen engañar”, fueron las palabras de ‘El Raspu’, al finalizar su video de campaña, en las que hizo un llamado a sus seguidores para que lo apoyen con su candidatura a Edil por el partico Centro Democrático.

“Ser pobre y ‘uribista’ es la tapa”,y ”Cuando hablas de política, muy pocos ‘likes’ y muy pocos comentarios. Cuando entregas zapatos y haces obras sociales, muchos ‘likes’ y muchos comentarios. Analiza y haz una balanza, para ver por donde es el camino. Sigue tu obra social y deja atrás la política”, fueron algunos de los comentarios en el clip del actor.

