Hijo de Laura Tobón estaría en la clínica conectado al oxigeno por grave crisis de salud

Laura Tobón es una de las presentadoras más famosas y queridas de Colombia, conocida por tener una relación con Diego Saenz hace varios años y ser la host de varios realitys colombianos, como ‘La Voz’, entre otros. Desde que se convirtió en mamá, su bebé se volvió su completa prioridad y compartió con sus seguidores la mala situación que estaba viviendo con la salud del pequeño, pues se encontraba conectado en el hospital.

A través de sus historias, Laura Tobón ha confirmado que ha tenido que frenar toda la producción y el trabajo por la situación de su hijo: “Tengo tanto trabajo que no he podido hacer porque estoy acá con él. Tenía un viaje este fin de semana super importante, no pude hacerlo por quedarme con mi bebé. Si algo le está pasando a mi hijo yo freno absolutamente todo”

Desde la clínica, Laura Tobón compartió la foto de su hijo conectado al oxígeno, pues reveló que se trataba de una crisis respiratoria que estaba dando en la actualidad y que tristemente estaba afectando mucho a los niños.

“Uno sufre más cada vez que ve a sus hijos enfermos. Es la tercera vez que le da a Luca una gripa fea, fea, fea, pero gracias a Dios yo siempre he sido muy juiciosa con nuestro esquema de vacunación y por eso es que todo se puede hacer desde la casa, sus nebulizaciones, sus tratamientos, cualquier cosa que él necesite, no hay que ir a la clínica porque no es tan grave, pero el bebé solo quiere estar conmigo, pero no se imaginan lo que es no dormir”, terminó diciendo la presentadora colombiana.