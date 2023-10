¿Recuerda a la mujer que se depiló en Transmilenio? Esta fue la respuesta que recibió por parte de Picap

En los últimos días se hizo tendencia en redes sociales un video donde una mujer se encontraba depilándose las piernas en medio de un biarticulado de Transmilenio en Bogotá. Esto hizo que otros usuarios del medio de transporte prendieran las cámaras de sus celulares y la grabaran para subirlo a redes sociales.

En el video se pudo notar el inconformismo de la persona que estaba grabando diciendo “Qué asco”, a lo que la mujer le respondió “Pues coja Picap”. Luego de esto la misma empresa decidió lanzar una encuesta en redes sociales con el fin de poderla encontrar y conversar con ella.

En un reciente live en Tiktok, la cuenta de Picap comunicó que logró encontrar a la mujer que se depiló en medio de un bus de Transmilenio. En conversación con ella, comentó que debido a sus ocupaciones como trabajadora independiente y mamá, es muy poco el tiempo que le quedaba para poder dedicarse a su aseo personal en casa.

Picap le respondió a la mujer que se depiló en Transmilenio

Después de narrar lo sucedido sin mayor preocupación, la persona encargada como vocera de la compañía le comunicó a la mujer que recibirá seis meses de transportes totalmente gratis para que se pueda movilizar por la ciudad y no perder el tiempo en el transporte público y pudiera dedicarle más tiempo a su hijo y a su negocio.

Esto tomó por sorpresa a la mujer, pero totalmente agradecida por el gesto de la empresa mencionando “No me lo esperaba, muchas gracias. No pensé que un comentario así fuer a adarme transporte”. Pero por otra parte, los usuarios de internet rechazaron la decisión tomada por la empresa mencionando “Esperaba más de picap”, “enserió? qué vergüenza me da vivir en este País”