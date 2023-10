Fanny Lu envía reflexivo mensaje sobre la fortaleza

La dulzura y el corazón de la cantante colombiana Fanny Lu traspasa las fronteras y es que su público sabe muy bien cómo es la artista, es por ello que quienes siguen su música también continúan acompañándola en lo que son los consejos de vida que da por medio de sus redes sociales.

Recientemente no ha sido la excepción, ya que esta vez ha hablado sobre un detalle más que importante y no es más que la fortaleza, en especial en el momento en el que esta se consigue por medio de esos errores que hacen ponerse en pie.

“La verdadera fortaleza radica en la capacidad de caerse y encontrar la fuerza para levantarse una vez más. En la vida, caerse es inevitable, pero levantarse con determinación es la esencia de la resiliencia ❤️ ❤️”, escribió Fanny Lu al pie de la publicación.

Fanny Lu detalla que son las caídas los principales motores y que es por ello que siempre habla de la importancia de esos momentos, ya que con una caída solo resta limpiarse las rodillas y para la próxima, según su juicio, ya dolerá menos.

“En mi carrera he tenido millones de momentos difíciles, en la vida he tenido millones de momentos difíciles. Yo creo que una de mis mayores fuerzas para salir adelante en esos momentos evidentemente Dios. Porque cuando sientes que hay una fuerza mayor que tú, que te acompaña como que dices no importa lo que me pase, no importa si me equivoco, Él me da la mano, Dios es quien me rescata, me acompaña y me aconseja”, agregó en un video Fanny Lu.

Como era de esperarse la comunidad digital de Fanny Lu no dejó de reaccionar a la publicación y en los comentarios agradecieron el consejo, así como las palabras de aliento avalando tanto lo escrito y dicho por la cantante.