¿Su ‘amante bandido’? Miguel Bosé ‘estrenaría’ romance con un famoso cantante 33 años menor

Miguel Bosé estaría estrenando romance con un famoso cantante al que le lleva nada más y nada menos que 33 años de diferencia, pero ni esto habría impedido que el amor entre ambos surja.

La noticia de su nuevo romance, aparece luego de que hace poco más de un mes, el cantante de ‘Amiga’ viviera un preocupante episodio en su casa de la Ciudad de México (que por cierto perteneció a Inés Gómez Mont) cuando fue víctima de un asalto y secuestro a mano armada, del que después reveló más detalles en una entrevista con ‘El Hormiguero’ donde confesó que uno de los criminales se había acercado a pedirle una foto, mientras todo el hecho sucedía.

Semanas después de haber vivido el hecho delictivo, Miguel Bosé parece que se encuentra mejor y más enamorado que nunca, dándose una nueva oportunidad con otro famoso cantante español que actualmente tiene 34 años y con quien ya ha compartido escenario.

Esto representaría una nueva esperanza para el compositor de 67 años, quien no había tenido una relación desde que se separó de Nacho Palau, con quien duró más de dos décadas y se divorció en 2018, llevando su vida en solitario desde entonces.

¿Miguel Bosé tiene un romance con Pablo Alborán?

Hace poco más de un mes que Miguel Bosé estrenó su documental ‘Renacido’ donde explora y comparte las memorias de distintas etapas de su vida, desde su niñez hasta su ascenso a la fama.

Fue una amiga cercana al cantante de ‘Amante Bandido’ la que habría revelado los detalles de su supuesta nueva relación con el famoso cantante español Pablo Alborán, y que les alegraba mucho ver nuevamente ilusionado a Miguel Bosé luego de estar tanto tiempo soltero.

“Hacía bastante tiempo que no veíamos a Miguel ilusionado en ese aspecto. Hace unos meses hubo la posibilidad de una reconciliación con su ex, Nacho Palau, con quien duró de 1990 a 2016, pero las cosas no se han dado”.

Así habría iniciado el romance de Miguel Bosé y Pablo Alborán

La fuente reveló a TV Notas que Miguel Bosé y Pablo Alborán se conocieron en 2012 cuando invitó al cantante de ‘Saturno’ a formar parte de su álbum ‘Papitwo’, posteriormente cantaron en Viña del Mar un año después y en 2016 formó parte de un ‘MTV Unplugged’.

En 2020, Bosé fue quien animó a Alborán a reconocer su homosexualidad, y el paso del tiempo permitió que ambos se hicieran cada vez más unidos, pero solo se veían como amigos anteriormente, pues, sostenían diferentes relaciones cuando se conocieron.

“Solo se veían como amigos, los dos tenían pareja. Pablo ha andado con varios famosos… hace medio año terminó con un banquero con el que anduvo dos años. Decidieron poner fin a la relación por el trabajo de este. Además, el exnovio de Pablo quería que hiciera pública su relación. Aunque Pablo reconoció su homosexualidad, sigue queriendo mantener en secreto con quién anda”.

Después de que Pablo Alborán terminara su relación con su anterior novio, Miguel Bosé se convirtió en su paño de lágrimas y el amor comenzó a surgir, encontrando la madurez que tanto buscaba en un hombre a través del cantante de ‘Morena Mía’, aunque prefiere mantener en privado su romance con el cantante.

“Miguel fue su paño de lágrimas ahora que Pablo terminó con su novio. Tuvieron mucha más comunicación, más acercamiento. Se empezaron a ver con otros ojos... se sienten muy atraídos y han comenzado a salir. Ahora que Pablo estuvo en México se vieron acá. Miguel fue a sus conciertos en el Auditorio Nacional y estaba más que feliz… Se están dando una oportunidad en el amor”.

Por ahora los famosos dejarán la respuesta al tiempo y a ver como se desarrolla su relación y hacia dónde los lleva:

“Hay un gran entendimiento entre ambos. Hay química. Si algo le encanta a Pablo es la madurez de Miguel. Justo eso es lo que busca actualmente en un hombre. Y Miguel está fascinado con la vitalidad de Pablo, lo guapo que es y su gran talento como artista. Lo admira mucho en todos los aspectos” y añade:

“Ahorita están ilusionados. Obviamente, no lo van a reconocer públicamente, sobre todo por Pablo. Lo importante es lo feliz que están ahora como pareja. Si funciona será algo increíble. Si no, de todos modos, tienen claro que la amistad nunca la van a perder.”.