¿Para quién es la indirecta de ‘La Segura’ en su video de Halloween?

La empresaria y creadora de contenido Natalia Segura Mena, más conocida en todas las redes sociales como ‘La Segura’, continúa generando videos para entretener a toda su comunidad digital desde su imaginación y en especial su creatividad.

Y recientemente no ha sido la excepción, pues esta vez Natalia Segura Mena se ha transformado en una temible bruja para una de sus últimas publicaciones en Instagram al ritmo de la icónica canción ‘Ride The Cyclone’.

‘La Segura’ lució como una perfecta bruja malvada sacada de los cuentos de Disney mientras se le ve preparar lo que sería una pócima secreta para robarle la belleza y juventud a una princesa, que también es representando por ella.

Pese a que todo está enmarcado en lo que es la llegada y celebración de una de las épocas más esperadas del año como lo es Halloween, al pie de la publicación llegaron unas palabras de su parte que muchos empiezan a tratar de encajar con cosas de su pasado.

“Ni tú y toda tu brujería han podido conmigo… el que vive en mi ha sido y será siempre más Grande ☝🏻 🙏🏻 ♥️ 😉 🎃 Happy Halloween 🎃”, ha escrito ‘La Segura’ y tal como era de esperarse las reacciones llegaron de inmediato muchas varias personas del espectáculo colombiano destacaron lo genial que le quedó el video. Pero también quienes asociaron lo escrito con lo presuntamente ocurrido con su exmanager.

“Una puyita para alguien por ahí 🤭 😂 Para su antigua manager querida hasta brujerías le estuvo haciendo, se hacía pasar por su amiga y siempre le tuvo envidia 😒”, es uno de los mensajes que destacan en el post de ‘La Segura’ que desencadenó todo tipo de comentarios ante la aseveración del usuario.

‘La Segura’ ya había hablado al respecto

En noviembre del año 2022 ‘La Segura’ le concedió una entrevista Elkin de la Hoz, mejor conocido como ‘Dímelo King’, en la que habló de Isabel León —mujer que se refiere el usuario— como una ladrona. Indicó además que nunca recibió una empresa como tal desde su partida y que tiene una versión de algunas cosas que presuntamente ella decía y que se centró grandemente cuando sacó el comunicado diciendo que ya no trabajarían juntas.

“Nunca ni siquiera me dio la cara, me dijo me voy por WhatsApp, pero te digo una cosa yo nunca hablé mal de ella, porque fue una persona importante para mi vida en ese momento. Yo la perdoné en mi corazón, pero hasta ahí. Yo le deseo lo mejor, las cosas que pasaron internamente se van a quedar internamente. No era la hermana que yo pensaba”, dijo ‘La Segura’ en la entrevista.