Video viral de colombiano enseñándole a sus gatos a cocinar

Tener una mascota es disfrutar sin duda alguna de momentos únicos e irrepetibles, pues en la tutela de los peluditos siempre ocurren cosas asombrosas, pero cuando se tienen dos puede que la sorpresa sea mucho mayor.

Así es el caso de Pipe Moro, un joven que es de Pereira, quien publicó por medio de su red social Instagram un video que ha desatado todo tipo de reacciones, pues les ha dado una clase a sus dos gatos de cómo preparar arepas.

Los simpáticos michis llevan por nombre Luigi y Dalí, quienes sentados muy atentos sobre la superficie de la cocina observan detalladamente cada una de las instrucciones que el joven les da.

“Hacer primero la arepa ¿Cierto? Acá. ¿Listo? Luego acá pongo a hacer el huevito, pongo a calentar, cuando esté caliente acá ahí le meto los huevos”, repite el joven mientras Luigi y Dalí dan señales de acatar a la perfección la primera parte del procedimiento.

Pero luego de las indicaciones llega lo que será la aplicación de aceite para freír los huevos y llegó el momento más asombroso cuando al tener las posturas de ave sobre la mesa le pide a Luigi que las revise, y este de inmediato acató la orden.

“Entonces ya falta el aceite, de acá saco el aceite, vengo aquí, le echó aquí. Ahí se me fue mucho, no le echen tanto. Y vengo y saco los huevos. Certifíqueme ahí los huevos por favor, échele la revisadita”, se escucha en el video. Los simpáticos gatos también tienen un video de buenos modales antes de comer en el que tal y como ocurre con los perros no solo se sientan, sino que extienden las patitas.