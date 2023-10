Jorge Rausch de MasterChef llamó “ridículo” a Petro por no condenar terrorismo de Hamás y lo mandó a Gobernar. 15 de octubre de 2023

Según un análisis de La Silla Vacía, desde que se desató el 7 de octubre la guerra entre Israel y Palestina, el presidente, Gustavo Petro, ha trinado cerca de 99 veces en los que pide una negociación de paz urgente entre ambas naciones “donde se reconozca de manera integral el Estado palestino”, escribió en su primer mensaje.

A pesar de que en un primer comunicado, la Cancillería de Colombia había condenado “con vehemencia el terrorismo y los ataques contra civiles que han ocurrido en la mañana de hoy en Israel”, por parte de Hamás, el jefe de Estado habría ordenado eliminarlo y 25 horas después el Ministerio de Relaciones Exterior publicó uno nuevo donde no se rechazaba las acciones terroristas y se enfocaba en la necesidad de un diálogo de paz. Así lo documentó el ya citado medio.

Jorge Rausch de MasterChef criticó molesto al presidente Petro por no condenar terrorismo de Hamás

En medio de la guerra desatada entre Israel y Palestina, que hasta el momento ha dejado más de 1.900 familias palestinas y 1.300 israelíes muertos, entre niños y mujeres -donde esta última Nación advirtió un masivo bombardeo en Gaza y que ocasionó el desplazamiento forzado de 1 millón de personas, medida rechazada por la ONU- uno de los jurados de MasterChef, se pronunció frente a este panorama.

Se trata de Jorge Rausch, quien en diálogo con Revista Semana se mostró bastante molesto con la posición en política exterior del Gobierno Petro. Tanto así, que llamó “ridículo” al jefe de Estado y lo mandó a Gobernar.

“Petro debería dedicarse a gobernar Colombia, porque yo creo que en el ámbito internacional a nadie le interesa lo que él diga. Por otro lado, él no tiene una opinión objetiva, yo no quiero decir que uno tiene que ser proisraelí, pero él no tiene una opinión objetiva”.

Y agregó. “A mi gusto lo único que hace es el ridículo delante de la comunidad internacional, lo que hace en las Naciones Unidas. Dedíquese más bien a gobernar Colombia, que tenemos muchos problemas, y no trate de ser mesiánico en otras partes del mundo, que a nadie le interesa la verdad”.

Finalmente, ante la pregunta sobre la comparación que hizo Petro entre el asedio israelí en la Franja de Gaza con campos de concentración Nazis, señaló “que eso demuestra su completa ignorancia en el tema, obviamente que no, no es comparable nada en el mundo es comparable al asesinato de seis millones de personas por ser de una religión, nada en la historia es comparable. Su pensamiento de poder comparar cualquier cosa demuestra su ignorancia, su poco tacto y su poca capacidad de entender los temas.