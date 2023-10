Esperanza Gómez aconsejó a sus seguidores sobre las relaciones de pareja ¿Usted qué opina?

Ver a la espectacular Esperanza Gómez en sus publicaciones es para muchos llenarse de vitalidad, pues la energía que emana con su mirada, sonrisa y en especial toda su sensualidad atrapa a más de uno de los seguidores que conforman su comunidad digital solamente en la red social Instagram.

Pero algunas veces también hace referencias a modos de vida y recientemente no ha sido la excepción, pues Esperanza Gómez ha contado a su comunidad digital todo lo referente a una recomendación que recibió con respecto a las relaciones de pareja y la manera de cómo evitar que estas se acaben por la intromisión de los demás.

“Este es el mejor consejo que alguien últimamente me ha dado, me dijo deja de hablar de tu pareja con otras personas. Una vez tú te casas formas un círculo cerrado de solamente dos manos. Cuando permites que tus padres entren y opinen, tus amigos entren y opinen, tus familiares entren y opinen acerca de tu relación, van a causar problemas”, dijo en primera insyancia Esperanza Gómez.

Esperanza Gómez hizo especial énfasis en lo difícil que puede llegar a ser permanecer en silencio sobre la relación con respecto a los demás, pero insistió en no hacerlo, ya que considera prioritario mantener la unión lejos de las opiniones de cualquier círculo, que pueda influir de manera negativa.

“Así que no permitas que nadie entre a ese círculo cerrado que están formados solamente por ti y tu pareja, nadie más tiene derecho a opinar, y cuando uno lo permite eso termina en destrucción. Así que, no sé si les sirva el consejo que a mí me han dado, yo sé que es difícil no cortarle a nadie, pero bueno, en ocasiones uno tiene que aprender”, finalizó Esperanza Gómez.

Es de recordar que pocas prácticas hay tan comunes y arraigadas en nuestra cotidianidad como criticar y analizar la vida de quienes se enamoran e inician una relación. Este es un territorio común y bien abonado para los malos entendidos, así como las valoraciones y en especial de las críticas más destructivas.