Byron del ‘Desafío The Box’ publicó foto en ropa interior y desató reacciones

Byron del 'Desafío The Box' no dejó nada a la imaginación Foto: Instagram @byronriveros

El ‘Desafío The Box’ llegó a su final teniendo a Sensei y Aleja como los ganadores de la copa del 2023 en lo que fue la última temporada desde la Ciudad de Las Cajas, dejando así a Yan y Guajira como los subcampeones en un capítulo más que inolvidable.

Sin embargo, cada exparticipante sigue activo en sus redes sociales desde donde comparten un poco más de su vida lejos de las montañas de Tobia y ese es el caso de Byron Rivero.

Pero en su adolescencia lucía muy delgado, por lo que con esfuerzo y dedicación logró alcanzar uno de los mejores físicos que ha pasado por el ‘Desafío The Box’ y ha decidido mostrar en una reciente publicación cómo fue su cambio.

El post llegó con la frase “¿Cambié o no? 😅 Menos mal decidí empezar a hacer ejercicio 😌” esto acompañado de un pequeño extracto del tema ‘Fruto’ de Bizarrap con Milo J en la parte en la que suena “me cansé, odio tantas preguntas, cambié, pero no me disgusta”. Como era de esperarse las reacciones de la comunidad digital no tardaron en llegar y se dieron en medio de diversos comentarios subidos de tono.

Es de recordar que Byron fue el exparticipante del ‘Desafío The Box’ 2023, que llegó a la Ciudad de Las Cajas como un guerrero y amante del gimnasio y el crossfit, deporte en el que ha ganado algunos premios y en el que su mayor fortaleza es su resistencia. Como profesional en comunicación social se ha especializado en la edición audiovisual y el diseño gráfico.

El exparticipante lleva dentro un artista, un niño que aprendió a tocar violín a los tres años y que aún explora su don para la creación artística en su trabajo. Su motor en la vida es su mamá, quien lo ha apoyado en todo momento y por quien daría todo.