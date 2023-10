“No era para eso”: Sandwich Qbano respondió a una joven que usó su salsa para hacer el ‘delicioso’

Dos caleños: Mario Enrico Maya y Pablo Antonio Gómez, son los confundadores de Sándwich Qbano, una empresa que lleva más de 40 años en el mercado colombiano, luego de que estos dos visionarios a sus 18 y 19 años, respectivamente, compraran un negocio de sándwiches a un Cubano en la capital del Valle del Cauca, dejando de lado su trabajo como domiciliarios de una droguería.

Ahora, esta compañía de comida rápida opera en 220 puntos de venta en 53 municipios de Colombia, de los cuales, en su mayoría son franquicia y solo el 5 % son del Grupo FSQ, logrando para 2022 ventas de 270.000 millones de pesos y empleabilidad a más de 1.500 personas.

Dentro de su portafolio de productos está tres nuevos productos inaugurados este año y dentro de lo más destacados -gracias a las opiniones destacadas de sus clientes- está la salsa de la casa o salsa de ajo.

Un aderezo único que Qbano creó y que acompaña cada unos de sus sandwichs de pollo y champiñones, Qumbia, Hawaiano y demás, casi de manera perfecta.

Es tan delicioso su sabor y tan apetecido por los comensales, que decidieron sacar una edición limitada por 200gr, para que las personas puedan llevársela a su casa. “La recontraamooooo!!!! Es la mejor 👌”. “Queeeeeeeeeeeee deliciaaaaaaaaa 😋😋😋😋😋😋”. “me encanta! por favor dejenla por siempre en el menú”. “Buenísima ojalá la sacaran siempre”, fueron algunos de los comentarios ante el anuncio.

Joven usó salsa de Sandwich Qbano en momento íntimo y la empresa le respondió

Pues bien, en medio del lanzamiento de esta salsa en edición limitada, una joven compartió su experiencia muy particular.

A través de su cuenta en X -antiguo Twitter- la usuaria publicó que había usado este aderezo en un momento íntimo con su pareja. “Por fin cumplí mi sueño de chupar chimbo con salsa de sandwich qbano”.

Su trino ya completó más de 1 millón de reproducciones, 2 mil me gusta y cerca de 200 respuestas que incluso alcanzaron a llegar a la marca, quien le respondió con un meme que en las últimas semanas se ha vuelto viral. “Si aún no la has probado, aprovecha que la tenemos por tiempo limitado #SalsaQBano”.

Si aún no la has probado, aprovecha que la tenemos por tiempo limitado #SalsaQBano https://t.co/HyphgC0aSe pic.twitter.com/fCgu4oDXnk — Sándwich Qbano Colombia Oficial (@Sandwich_qbano) October 11, 2023

¿Que estan haciendo que con la salsa de sandwich qbano? pic.twitter.com/eCd5vsCO26 — La de los Crespos💚💚 (@karinapatry14) October 12, 2023