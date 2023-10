Manuel Turizo dejó el escenario tras hacer petición a los presentes que no cumplieron

Durante una de las presentaciones más recientes del cantante Manuel Turizo se vivió una situación entre el intérprete y su público que se ha vuelto más que viral en todas las redes sociales.

Y es que el cantante de ‘Quiéreme Mientras Se Pueda’ y ‘Una Lady Como Tú’ se disponía a seguir con su repertorio musical, pero hizo una pausa para hablar con el publico presente y hacerles una petición que sería la condición para seguir sobre el escenario.

“Esta canción… ¡Guarden esos celulares y disfruten! Guarde todo el mundo el celular, rumbéatelo. Guarden su celular, guarda, guarda, guarda, guarda. La cantamos si guardan si no, no cantamos un carajo y me voy ya de aquí. Pana, si no guardas ese celular nos vamos ya mismo”, dijo Manuel Turizo delante de todos.

Por los momentos el ganador del Global 200 Canción Latina Del Año en los premios Billboard 2023 por ‘La Bachata’, no se ha pronunciado al respecto, pero sí la comunidad digital que ha reaccionado de manera negativa a la actitud del cantante además de criticar su acento, ya que aseguran que habla como puertorriqueño y no como colombiano.

Elkin de la Hoz, mejor conocido en las redes sociales como ‘Dímelo King’, es una de las personalidades que ha publicado el video de Manuel Turizo y su actitud con el público, por lo que el post acumuló diversas reacciones al respecto.

“La gente le paga para que cante, no para que dé lecciones de vida”, “Gracias a todos esos celulares estás cobrando 6 cifras en las plataformas digitales bro 🤦. Millones de #. De tu concierto ahí en vivo” y “Cada uno disfruta como quiere, que cumpla su misión de cantar ahora pagan para que los regañen 😂 😂 😂”.

Sin embargo, no todo fue negativo y hay quienes validaron su petición y que esta debe ser implementada en todos los recintos en los que hay espectáculos en vivo. “Así debería ser en todos los conciertos, teatros, fiestas”, comentó otro usuario.