Hijo de Martin Elías se prepara para seguir con el legado musical de su padre

Martin Elías Jr. Diaz Varón, el primogénito de Martín Elías, no solo está próximo a cumplir años, sino también a otro de sus sueños que es seguir la carrera musical de su familia.

Así lo dejó ver por medio de sus historias en la red social Instagram al unirse a la dinámica de preguntas y respuestas en la que fue interrogado sobre “¿Has intentado o pensado estudiar canto?” y ante esto el joven no dudó en responder.

“Yo me vine a Valledupar por eso, o sea si yo no hubiera estado en Valledupar yo estudio todos los días, con las pruebas de técnica vocal, alrededor de mi vida está la música, para brindarles a ustedes algo bueno y no salir con un chorro de babas”, dijo Martin Elías Jr. Diaz Varón sin ofrecer más detalles.

Luego llegó otra objeción en la que se lee “¿Por qué te muerdes los labios para hablar o aún necesitas tratamiento de ortodoncia?”. Por lo que el joven se refirió a que es algo característico de sus padres “La verdad esto es una costumbre que también tenía mucho mi papá y mi mamá, yo no sé siempre me ando mordiendo los labios, entonces no sé, la verdad eso es costumbre”. Y finalmente le interrogaron sobre si ya tuvo su primera novia vallenata a lo que negó que haya tenido una relación similar.

Es de recordar que Martin Elías Jr. Diaz Varón es hijo del matrimonio del fallecido cantante Claudia Varón más conocida como Caya. Ambos se conocieron en Bogotá estudiando en la universidad y de ahí tuvieron su noviazgo.

Luego de un año de relación decidieron unirse en matrimonio por siete años de matrimonio. Martín y Claudia se separaron en el año 2014. Y luego contrajo matrimonio con Dayana Patricia Jaimes García más conocida como la Mona Linda en ceremonia civil.