“El único que tiene empleada en Bosa”: Le dan ‘palo’ a Oviedo por mostrar el interior de su casa en el sur de Bogotá

El próximo 29 de octubre los bogotanos decidirán quién reemplazará en el puesto a Claudia López en el Palacio Liévano, y dentro de la lista de candidatos resalta el nombre el ex director del DANE, Juan Daniel Oviedo, a quien recientemente se le metieron a su casa ubicada en Bosa, localidad que usó para hacer una inmersión social para su campaña.

El encargado de revelar de una vez por todas el interior de la morada de Oviedo, ubicada en el sur de Bogotá, fue el comediante Alejandro Riaño, con su personaje ‘Juanpis González’; mismo que hizo uso de la sátira y el humor para lanzarle varias ‘pullas’ al candidato; una de ellas en las que indicó que es la única persona en Bosa que paga los servicios de una profesional en servicios domésticos.

Esto le puede interesar: ¿Hacía lo mismo con Sandra? Paola Jara ‘boleteó’ niñería que hace Jessi Uribe en la casa

Dentro de lo que se percibe en el videoclip lanzado por ‘Voz Populi Te Ve’, Juan Daniel tiene varios cuadros con mensajes positivos y en su nevera solo hay cerveza, limones, pan tajado y vinagre de manzana. Hecho por lo que muchos internautas lo criticaron, puesto que algunos consideran que Oviedo está utilizando a los habitantes de este sector de la capital para ganar votos, para luego mudarse a un barrio de más estrato.

“Qué fachada la de este señor, prepotente y pedante. Me lo he encontrado varias veces y solo es amable cuando hay cámaras, de resto totalmente antipático”, “Puro populismo”, “Oviedo de actor no funciona”, “Más falso que una moneda de cuero”, y “Solo piensan burlarse de las personas humildes, buscando votos. Qué payasada”, fueron algunas de las publicaciones en el Facebook de Caracol Televisión.

No se lo puede perder: “Estaba enojado”, Johnny Rivera respondió dudas sobre los rumores de ruptura con Jenny López