Jhonny Rivera recordó la peligrosa experiencia que vivió en Israel con un fanático

Jhonny Rivera ha logrado llegar a varios lugares del planeta con su música, encantando no solo a los colombianos y latinos, sino también a muchas personas en Israel, llegando a hacer una presentación en este país hace un par de años. Sin embargo, durante su paso por esta zona del mundo contó que pasó un grave peligro al visitar a un fanático local.

El artista ha sabido destacar entre muchas celebridades por el trato que les da a sus seguidores, interactuando con ellos sobre el escenario e invitándolos a cantar junto a él, además de protagonizar diversas dinámicas en las redes sociales como sesiones de preguntas y respuestas.

Pero el cantante sorprendió a muchos de sus fans al comentar que tuvo un gesto notable con uno de sus fanáticos cuando se presentó en Israel, indicando que fue a visitarlo en sus últimos días de vida.

“Hace unos años canté en Tel Aviv, en Israel, y a mí me llegó un mensaje de un señor que estaba a punto de morir y que el sueño de él era conocerme, y que me manda a recoger en Tel Aviv para que fuera hasta Ashkelon de Israel y fui. Eso quedaba en la Franja de Gaza y me fui hasta allá”, recordó con pesar el colombiano en una sesión de preguntas y respuestas en relación al riesgo de atravesar esa zona peligrosa.

En la misma historia Jhonny Rivera también comentó que pudo aprender un poco sobre esta cultura, en especial en situaciones complicadas como la que está viviendo el país en estos momentos, donde los actos de violencia han estado presentes durante los últimos días.

“Me mostró que todas las casas tiene un bunker, un sitio donde se encierran porque suena una alarma cuando al misil lo lanzan desde Palestina y todos se meten, y tienen un minuto para llegar y encerrarse ahí”, contó el artista.

Jhonny Rivera compartió más detalles sobre su experiencia en Israel

Luego de estas declaraciones, el intérprete de ‘Acapulco’ aprovechó para compartir un par de videos en donde se podía ver cómo interactuaba con su fanático en Israel luego de haber atravesado el peligroso territorio cerca de la Franja de Gaza, mostrando las atenciones que recibió de parte de él y de su familia.

Además de dirigirle unas sentidas palabras a su fan enfermo, también aprovechó para deleitar a su familia con algunas de sus canciones, haciendo que a algunos de los presentes se le aguaran los ojos al interpretar el tema ‘Es mi madre’.

Además, Jhonny Rivera tuvo la oportunidad de ver en primera persona cómo funcionan los bunkers que tienen todas las casas de la zona, mostrando en video las minuciosas medidas de seguridad que estas habitaciones deben tener.