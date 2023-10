Creen que enfermedad de Anuel fue una estrategia para no ser opacado por Bad Bunny Foto: Instagram @anuel / @badbunnypr

Durante el fin de semana el cantante puertorriqueño Anuel se mostró en sus redes sociales acostados sobre una cama de hospital y conectados a varios aparatos para informar que tuvo una operación de emergencia, y que había hasta riesgo de muerte.

Puede leer: AI Yearbook gratis: le contamos cómo hacer sus fotos de anuario sin pagar

Pero con el mensaje también llegó la información en la que indicó que por los momentos le recomendaron no seguir trabajando, y que en dos semanas saldría lo que era su nuevo trabajo musical el cual tendrá que ser postergado hasta nuevo aviso, ya que por los momentos no maneja una fecha en específico.

“Perdón por quedarles mal a mis fanáticos con el cambio de fecha del EP atrasándolo más, sé que llevan esperándome y yo me jodi con cojones pa recuperar mi carrera después de que casi me la destruyo yo mismo y tengo un plan de trabajo demasiado de hp”, es parte de lo escrito por Anuel y pidió a su público que oren por él y que deja todo en las manos de Dios y hasta ahora el cantante no ha vuelto a publicar nada más.

¿Era por el disco de Bad Bunny?

Sin embargo, para algunos parece que lo que vivió Anuel es poco creíble ya que durante un programa de radio se pronunciaron al respecto. Se trata de una conversación que sostuvo el locutor Jorge Pabón ‘El Molusco’ junto al host Alí Warrington quien no dudó en opinar al respecto, ya que a su juicio no debía postergar indefinidamente.

“Tú estás estableciendo que Anuel AA atrasa disco por Bad Bunny” dijo Jorge Pabón ‘El Molusco’ mientras que Alí Warrington dijo rotundamente que “Claro que sí, lo sabes ¿Es que tú eres iluso?”.

Jorge Pabón ‘El Molusco’ reiteró que Anuel tiene también una fanaticada fiel como la de Bad Bunny, por lo que el disco pudiera salir en unas semanas y que no pasaría nada. Es de recordar que días atrás se confirmó el rumor sobre del disco de Bad Bunny que llevará por nombre ‘Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana’ con 22 canciones.