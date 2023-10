“Pobre hombre”: Carolina Acevedo cumplió años y su novio quedó advertido del ‘problemita’ que se echó

Carolina Acevedo era conocida como una de las mejores actrices colombianas y a pesar de que sí lo sigue siendo, ahora mismo es tendencia en redes sociales por su participación en MasterChef Celebrity Colombia, en donde se ha destacado por su cocina, pero sobre todo por su personalidad que a veces puede ser un poco odiosa. Ahora que cumplió años, algunos usuarios no entiende cómo su propio novio “se la aguanta”.

Lea también: “No hemos hecho el amor”: participantes de MasterChef revelaron qué les ha costado estar en el reality

Afuera de MasterChef Celebrity Colombia, Carolina Acevedo está haciendo diferentes proyectos, videos musicales y también tiene como prioridad su relación sentimental con Lucas, su actual novio que levantó polémica por llamarse igual que Lucas Jaramillo, esposo de Catalina Aristizabal.

Acevedo emprendió viaje a México para celebrar su cumpleaños allá con su novio y sus amigos más cercanos, así que Lucas, su novio, compartió un tierno video en donde aparecía la actriz colombiana soplando las velas de su torta y en vez de recibir mensajes de amor por parte de los usuarios en redes sociales, aprovecharon para advertirle a Lucas lo que venía para él en un futuro con Carolina:

“Uyy como se la aguanta”, “pobre hombre, no sabe en la que se metió. Llóralo”, afirmaron alguno usuarios. Por otro lado, algunos no solo le desearon feliz cumpleaños, sino que les aconsejaron que no hicieran caso a los comentarios mal intencionados, sobre todo porque si estaban juntos era porque tanto él como ella tienen características maravillosas y que probablemente lo que se ve en televisión solo es una pequeña porción de la vida real.

Lea también: La sensual serie de Netflix para disfrutar en pareja durante el fin de semana

¿Cómo se conocieron Carlina Acevedo y Lucas Jaramillo?

Carolina Acevedo lo contactó por medio de Instagram porque tenía un proyecto en manos y necesitaba un diseñador biónico así que pensó en él. Estando en el trabajo, luego de pasar tanto tiempo juntos, el romance se dio.