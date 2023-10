Jason Derulo es demandado por acoso sexual

El cantante estadounidense Jason Derulo recibió una demanda por parte de una aspirante a cantante que trabajo junto al artista en el pasado.

Según los comentarios hechos a PageSix, Emaza Gibson afirma que Derulo la firmó en un contrato discográfico con la intención de mantener relaciones sexuales con ella.

Al principio, Gibson rechazaba las invitaciones de Derulo para salir y mantener una relación estrictamente profesional. Luego, el cantante comenzó a llevar alcohol a las sesiones de grabación y presionaba a Gibson para que bebiera.

De aquí proviene una de las acusaciones de Gibson: se le suministraron cantidades inapropiadamente grandes de alcohol durante una sesión de grabación.

Además, también menciona que había presencia de drogas, como cocaína. Tiempo después, Jason propuso a Gibson participar en un ‘’ritual’' que involucraba piel de cabra y escamas de pez.

Sin embargo, la más grande acusación es la de pedir explícitamente sexo a cambio de éxito en su carrera musical.

Comportamiento agresivo

También hubo incidentes en los que Derulo exhibió comportamiento agresivo, incluyendo un episodio en el que se enfadó cuando Gibson llegó tarde a una sesión de grabación.

“Y no quisiera que nadie más pasara por lo que yo pasé. Me hicieron perder el tiempo. Me prometieron cosas. ... ‘Olvídate del contrato’. Eso es lo que me dijeron. Pero si no cumplía, si no hacía mi parte según este contrato, tendría problemas. Tendría que rendir cuentas”, mencionó Emaza.

Poco después se hizo efectiva la terminación del contrato discográfico de Gibson.

Por los momentos, Derulo negó todas las acusaciones a través de un comunicado y mencionó que las afirmaciones de Gibson son falsas e hirientes:

‘’Estoy en contra de todas las formas de acoso y apoyo a cualquiera que persiga sus sueños. Siempre me he esforzado por vivir mi vida de una manera que tenga un impacto positivo, y por eso me siento aquí ante ustedes profundamente ofendido, por estas afirmaciones difamatorias”, concluyó.