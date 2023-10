Esta es la razón por la que Karol G no hará conciertos en varios países de Latinoamérica

Karol G sigue posicionándose como un fenómeno mundial al lograr convertirse en la primera latina en lograr llenar a tope varios estadios emblemáticos en Estados Unidos. Ahora, que anunció su gira por Latinoamérica, algunos países quedaron por fuera y la artista explicó directamente cuál es la razón por la que no se harán.

Después de su exitosa gira por Estados Unidos, anunció lo que todos sus seguidores latinos estaban esperando, el Mañana Será Bonito Tour Latinoamérica, en el que visitará México, Colombia, Argentina, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, República Dominicana, Venezuela, Perú, Chile, Paraguay y Brasil.

Conciertos de Karol G en Latinoamérica

Ante la duda de decenas de sus seguidores sobre el tour que hará en Latinoamérica, la cantante envió un audio explicando que: “hay países a los que no pudimos incluir porque no podíamos llevar la infraestructura que necesitamos. El escenario de nosotros es un poquito complicado de montar. Había lugares en donde no podíamos tener la infraestructura como es del tour y me parecía como injusto que algunas personas vivieran la experiencia a la mitad. Entonces, me entristece no poder ir a muchos países que amo y que sé que la gente tiene un cariño muy especial”.

En el caso de Colombia, Karol G tendrá dos presentaciones una en Bogotá y otra en Medellín, esta última será completamente diferente ya que anunció que será el “Mañana Será Bonito Fest” que se llevará a cabo el próximo 1 de diciembre en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín. Este festival, será algo nunca antes visto y promete ser un espectáculo inolvidable para sus seguidores.

PUBLIMETRO COLOMBIA confirmó que durante el “Mañana Será Bonito Fest” habrá shows en el Estadio, la Cancha olímpica, el Velódromo, el Patinodromo, el Coliseo de baloncesto y la Cancha de béisbol, y que en todos habrá una tarima diferente con actividades alrededor. Eso sí que Karol G tendrá muchos artistas invitados que compartirá el escenario del Atanasio Girardot.