¿En crisis matrimonial? Andrea Valdiri hizo un anuncio a sus seguidores que encendió las alertas

Andrea Valdiri y Felipe Saruma se han convertido en una de las parejas de generadores de contenido más comentadas de los últimos años, sobre todo, por los lujos en los que viven, los regalos que se hacen, los viajes que comparte, entre otros. Aunque esta relación fue una sorpresa para los seguidores de ambos, salió a la luz poco antes de la suntuosa boda, en abril del año pasado.

Hace poco se desataron rumores que indicarían que la pareja estaría pasando por una crisis matrimonial, ya que no se han vuelto a dejar ver juntos en las redes, lo que ha llevado a que sus seguidores digan que ya no están ni compartiendo la misma cama.

¿Matrimonio de Andrea Valdiri en crisis?

Valdiri encendió más la hoguera al decir en una de sus historias, en las que sale casi sin voz, que se está mudando de la lujosa casa que compartía con Saruma y ahora viviría en un apartamento.

En la historia de Instagram reveló algunos detalles, pero no mencionó a Felipe. “He estado en la mudanza. He pasado unas cosas al apartamento, me cogió la lluvia. Los climas no ayudan y no he podido hablar, entonces por eso estoy un poquito perdida, pero en estos días les voy a mostrar todo cómo quedó ese apartamento, cómo lo decoré, como lo quise, a mi gusto, le puse otro cuarto a la chicas, entonces va a ser muy lindo, ya van a ver”.

Sin embargo, ese no ha sido el único detalle que ha generado los rumores, sino que también está que ya no usa el anillo de matrimonio.

“Cuando me adelgacé me quedó grande, es más, me cabe otro dedo. Hay que mandarlo a arreglar ‘machi’, esa fue la adelgazada tan berraca que me pegué que se me sale y para no perderlo yo lo guardé, pero es divino”, habría explicado a través de sus redes.