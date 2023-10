La broma con sangre de Yeferson Cossio a su hermana que causó indignación en redes

Yeferson Cossio fue inicialmente conocido en redes sociales por hacer bromas a sus amigos y familiares, pero la particularidad era que eran bromas bastante fuertes y pasadas de tono. Posteriormente se enfocó a hacer otro tipo de contenido, sumado a su interés por ayudar a perritos abandonados y brindarles todo el apoyo.

Lea también: Natalia Sanint no estaría dentro de los cuatro finalistas de MasterChef y revelan las razones

Ocasionalmente Cossio ha ido retomando este tipo de contenido, el más reciente con su hermana Cinthia. Como ha sido de conocimiento público, Yeferson decidió someterse a una cirugía de alargamiento de piernas, esto con el fin de poder verse más alto. Actualmente, el creador cuenta con unos tutores externos en su pierna que le permiten mantener los huesos fijos mientras se recupera de dicha recuperación.

Lea también: Paola, yo se lo cuido: Jessi Uribe y Jessica Cediel protagonizaron sospechosa escena juntos

Aprovechándose de la situación decidió hacerle una broma a su hermana mientras le hacía las curaciones de la cirugía, Cossio decidió usar sangre falsa para asustarla y jugarle una broma. Esto no fue tan bien recibido por sus seguidores, quienes le comentaron “Cossio debería dejar de jugar de esta forma con su hermana”, “Ese tipo de bromas no se hacen”. Hasta su misma hermana comentó “Solo Dios sabe el desespero que sentí en ese momento, no sabía que hacer”.