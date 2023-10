De la xenofobia a la pasarela, Javier Ramírez hizo su primer desfile en Estados Unidos

El cantante, actor y youtuber colombiano Javier Ramírez sigue creciendo profesionalmente y, además, dando de qué hablar en las redes sociales por su ahínco en la defensa de la libertad y diversidad.

Puede leer: María Fernanda Yepes impulsa campaña para la regeneración del planeta

Su continua actividad digital en la que además comparte videos graciosos con creación de contenido también se ha sumado la de revelación de cómo está viviendo en la actualidad, ya que como es sabido el actor lleva cierto tiempo radicado en los Estados Unidos.

Después de tres meses en ese país ha dado un paso importante, y es que finalmente estuvo sobre una pasarela, para un reconocido diseñador de modas de Filipinas, es por ello que ha compartido un clip por medio de su red social Instagram en la que dejó ver cómo fue su desfile.

“Mi primera vez en una pasarela. Aún no lo puedo creer, no he cumplido aún tres meses viviendo en USA y ya he vivido tantas cosas. Pero esta meta ha sido demasiado importante para mí, mi primera vez como modelo, estaba tan nervioso, descubrí que el reto es tener lograr que tu rostro esté neutro. Claramente no pude y tuve que sonreír ja ja ja”, escribió en primera instancia Javier Ramírez.

EL también influencer aprovechó la oportunidad que le dio el diseñador de poder vivir esta experiencia, que es un constante a lo revelado por Javier Ramírez días atrás cuando le contó a su comunidad digital que una latina le está haciendo la vida imposible en su trabajo.

“¿Quién iba a creer que mi primera pasarela iba a ser en otro país? Cada día me convenzo más de que esta decisión que tomé fue la indicada, salir de mi zona de confort me ha mostrado que soy una persona capaz de mucho y he descubierto cada día la importancia de aprender a soltar. Estoy muy feliz por este paso y espero que este sea el comienzo de una nueva etapa en mi carrera, manden la mejor energía. ✨”, finalizó Javier Ramírez.