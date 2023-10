The Warning llega a Colombia y las tres hermanas hablaron de lo que esperan de su visita

The Warning pusieron en alto el heavy metal hecho por mujeres. (Catherine Powell/Getty Images for MTV)

No es muy común ver a un grupo de chicas en el género del rock, sobre todo cuando se tratan de tres hermanas mexicanas que desde los 15 años se sumaron a la aventura y el reto de entrar a una industria liderada mayormente por hombres.

Sin duda, las artistas han logrado romper varios estándares y han logrado posicionarse como una de las bandas insignia de México. Daniela y Alejandra hablaron con Publimetro sobre su visita al país vecino y la ganas que tienen de conocer nuevas bandas.

Luego de haber trabajado 10 años por su banda, las chicas quieren dejar su huella para nuevas generaciones:

“Honestamente, ojalá, ojalá dejemos algo en la gente y que se nos encanta lo que hacemos y, honestamente, si podemos ayudar, aunque sea un poquito, a que alguien también se dé cuenta de la pasión que tiene por la música o atreverse a agarrar el instrumento y a investigar a dónde los lleva, nosotras super felices. Sí nos ha tocado ver a la gente que nos va a ver a los conciertos y conocer y decir de que ‘Ay, gracias a ti volví a agarrar mi guitarra’, y de eso se trata, qué emoción. Pero más que nada nos encanta el sentir esa unión y esa conexión con la gente que nos escucha y que pueda formar también conexiones entre ellos mismos de algo que les gusta mucho y poder encontrar también esa cercanía con más gente a través de la música, que al final del día yo creo que eso es lo más bonito e importante de lo que hacemos”, afirmó Daniela.

Pero es que las artistas no solo han conquistado a su público local, sino que también han tenido la oportunidad de pisar más de 100 internacionales y hacer giras hasta por Europa. Sin embargo, hay un sentimiento que no se h podido igualar desde entonces, que fue lo que sintieron cuando le abrieron a los Foo Fighters y a los Guns’n Roses:

“Yo creo que ya nos sentimos de esa manera, de poder retirarnos felices con todo lo que hemos hecho. Todas las personas a las que hemos podido abrir sus conciertos han sido increíbles y estamos súper agradecidas con todas esas oportunidades. Igual siempre es de mucha emoción cuando nos damos cuenta que podríamos a ser invitadas a esos eventos. Yo creo que ahorita nosotros crecimos con la música de Muse y son nuestros ídolos más grandes y al poder estar con ellos en nuestro país, en México al principio del año y luego en verano con ellos en su país y en Europa, lloramos mucho”, afirmó Daniela.

Ahora mismo, las tres hermanas acababan de terminar su gira por Europa con su último trabajo, lo que las hace sentir muy orgullosas:

“Justo nos está yendo muy bien con nuestra música nueva, con nuestro sencillo More. Hemos estado de gira todo este año con nuestro último álbum que se llama Error y More es una probadita pequeña, pequeña, de todo lo que viene nuevo para The Warning, en el disco nuevo en el que estamos trabajando justo en estos momentos. Pero sí, nosotras estamos super satisfechas de todo lo que hemos he vivido este año, igual yo creo que también muy orgullosas de nosotras mismas y de todo nuestro equipo por todo lo que hemos crecido y aprendido. Yo creo que ha sido un año muy increíble, que se han sentido como cinco, pero ha sido uno. Y honestamente, estamos muy contentas de poder estar visitando todos estos lugares. Vamos a estar por Colombia ya este fin de semana, que para cerrar el año va a estar increíble, igual también poderlos ver en nuestro país, en México y seguir trabajando. La verdad es que estamos súper inspiradas a seguir dándole todo lo que se pueda para seguir creciendo y poder compartir nuestra música con todo el mundo”

Para cerrar, Daniela y Alejandra aseguraron que estaban muy emocionadas de venir a Colombia, sobre todo porque querían conocer nuevas bandas:

“La verdad es que necesitamos conocer mucho más. Justo estábamos hablando de que hemos podido ir dos veces a Bogotá, pero siempre ha sido bien rápido. No nos hemos dado el tiempo de conocer, siempre estamos así. Pero igual estamos super emocionadas de volver a ir a Bogotá, de saludar a toda la gente colombiana que nos sigue. The Warning Army Colombia, sabemos que va a estar presente ahí en el show ya este fin de semana, el siete, en el Royal Center, que también nos dicen que está muy increíble y ya queremos ir a ver qué pasa. Entonces, sí, estamos muy emocionadas por tener una noche de rock con todos”, terminaron diciendo las chicas mexicanas.

Las entradas siguen disponibles a través de la página de TuBoleta.com