“Si mi mamá se hubiera caído encima de un Volvo se hubiera salvado?” Aida Victoria Merlano por Polémica de Claudia Bahamón

Claudia Bahamón ha sido criticada en los últimos días por haber hablar de la muerte de su padre en un evento promocional de la reconocida marca de automóviles Volvo “Ese accidente de él se hubiera evitado si hubiera estado en un Volvo, “si mi papá hubiera tenido ese carro, estaría aquí contándonos un cuento maravilloso”, mencionó.

Dichas declaraciones no pasaron desapercibidas y fueron los mismos internautas quienes empezaron a criticarlas en todas las redes sociales, llegándola a acusar de “Oportunista”, y de ”Capitalista extrema” por aprovecharse de la muerte de su padre para promocionar la marca de carros del cual ella es imagen. Pocos fueron los famosos que se pronunciaron al respecto.

Pero hasta hace unas horas la misma Aida Victoria Merlano decidió pronunciarse al respecto mencionando “Una vez mi mamá se voló por una ventana, no voy a explicar el contexto, se cayó y se partió la pierna ¿Si ella hubiese caído en el techo de un Volvo se habría evitado que se partiera la pierna?”. Además, mencionó que “Cada quien nada su historia, cada quien narra sus dolores de manera distinta. Si ella se siente cómoda hablando de eso, está bien”.

Por otra parte, los internautas comentaron “La mejor parte del video “una vez mi mamá se tiro por la ventana, no te explicaré el contexto” Jajajaja momento épico en Colombia”, “Muy de acuerdo de Aída. Por eso no me metí con lo de Johanna. Es problema de ella.”