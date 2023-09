“Todo el tiempo se caen cosas”: Daniela Tapia de MasterChef se defendió del fuerte regaño que le pegó Zubiría

El capítulo 111 de MasterChef Celebrity Colombia, puso en evidencia que Nicolás De Zubiría es uno de los jurados con más temperamento en la competencia, luego de que les pegara un inolvidable regaño a Daniela Tapia, Carolina Acevedo y Adrián Parada, a quienes salvó de la descalificación con su acción . Pero ante el revuelo de esta acción, Tapia no se quedó callada y se defendió de la oleada de críticas que recibió por haber tirado una bandeja con profiteroles al suelo.

Mientras se encuentra disfrutando de su viaje a Israel, la actriz cubana apartó un tiempo de su itinerario para salir a hablar en su cuenta de Instagram, plataforma en la que acumula 773.000 seguidores. Mediante sus historias, Daniela reveló que, por poco, usa algunos de los amasijos en su preparación, pero en las cámaras de RCN, no se vio que Adrián decidió hacerlos nuevamente; sumado a esto, Tapia trató de calmar las aguas de los que consideran que debía ser eliminada por su error.

Daniela Tapia de MasterChef se defendió por haber tirado una bandeja con profiteroles en el Cap.111

“En las pastelerías y panaderías todo el tiempo se caen cosas, pero no lo vemos y no lo sabemos, así que todos estamos comiendo cosas que se caen al piso. Eso ayuda al sistema inmune amigos, por mí yo hubiera dejado esos profiteroles, pero Adrián no dejó”, afirmó la cocinera que hace parte de los 7 portadores de la filipina en MasterChef.

“Otra cosa importante es que cuando se cayó la bandeja, había algunos que no tocaron el piso. Yo no tengo por qué justificarme, solo les estoy contando lo que pasó, el que quiera creer que lo crea. Nos quedó muy rico. (...) Dejen la peleadera. A mí me da la gracia porque un día odian a uno y al otro día a otro, todos los días hay un villano”, añadió.

