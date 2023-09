¿Nuevo amor a la vista? Amparo Grisales le ‘echó el ojo’ a un misterioso seguidor que la piropeó en redes

Amparo Grisales es de lejos una de las figuras más relevantes del mundo del espectáculo y el entretenimiento en Colombia. Su impecable carrera como actriz la catapultó a la fama y le permitió ganarse el amor y cariño de las audiencias. Aunque su talento la ha llevado a conquistar el éxito, no se puede negar que su aspecto físico juega un papel importante en su carrera. La mujer, a sus 67 años, luce tan joven y fresca que no tiene nada que envidiarle a un ‘quinceañera’. Recientemente, la actriz dio a entender que a su edad aún deja ‘babeando’ a sus seguidores.

Más noticias: El amor está en el aire: Nace un nuevo romance en ‘Yo me llamo’

Las últimas semanas han sido bastante agitadas para Grisales. Las grabaciones de ‘Yo me Llamo’ y la presión de los televidentes son un gran peso para la reconocida jurado. Sin embargo, ella no deja pasar la oportunidad para interactuar con sus seguidores más fieles en redes sociales. Muchos de ellos suelen enviarle ‘picantes’ piropos, a los que ella, no se resiste.

Esta vez un hombre que se identifica en redes como Mario Cardona le escribió a la diva el siguiente mensaje en su cuenta de X: “Todos los días Amparo Grisales aparece en ‘Yo me Llamo’ hermosísima, pero hoy sí se pasó”. El halago no pasó desapercibido y la misma Amparo decidió darle retweet y responderle con un: “¡gracias Mario! ¡Tú siempre tan amable y cariñoso!”.

Aunque todo parece un piropo normal, lo cierto es que la diva se tomó la molestia de seguirlo en su cuenta de X, dejando mucho a la imaginación. Por lo general, las celebridades nunca hacen un acercamiento tan evidente con sus seguidores, por lo que ese movimiento fue interpretado como una posible ‘tirada de perros’ de Grisales.

Aunque nada es confirmado y se desconocen detalles de la vida del sujeto, quedó en evidencia que la ‘diva de Colombia’ aún tiene mucha ‘pólvora por quemar’.

Él es el hombre que estaría a punto de hacer ‘erizar’ a Amparo Grisales

Gracias Mario !

Tú siempre tan amable y cariñoso!!🙏🙏🎶🎼🎼💋 https://t.co/YsxE3YFEyi — Amparo Grisales (@Amparo_Grisales) September 27, 2023