El retorno de Juan Cassette: Mike Chouhy se presenta en Colombia

El video se volvió viral hace unos cuatro años: vía WhatsApp los fanáticos del fútbol de todo el continente se compartían un clip en el que un argentino, vestido con una camiseta del West Ham, contaba cómo le había ido en una noche de fiesta como si fuera un futbolista, con frases llenas de lugares comunes (”sí, fue una noche difícil, el equipo hizo lo que pudo pero no se dieron bien las cosas”), con gestos de futbolista como no mirar a la cámara, rascarse la cabeza constantemente o moverla hacia otro lado... Era un éxito viral llamado Juan Cassette y su creador, el comediante Mike Chouhy, aún no lo sabía en Buenos Aires, en donde se esforzaba por ganar seguidores que asistieran a sus funciones en los diferentes bares y teatros de la capital de Argentina.

“El fútbol es como muy universal, muy latino. Los jugadores declarando después es algo que nos une a todos, es todo igual, ¿viste? Entonces creo que fue donde ahí yo más sentí que que empezaban a llegar seguidores de de otros países”, recuerda Mike Chouhy en la antesala de su primera gira oficial por Colombia, en donde se presentará el 28 de septiembre en Cali, en La Obra; en Medellín el 29 septiembre en Selina, y finalmente el 30 de septiembre en Bogotá, en el Teatro ABC.

“Lo de las redes es increíble. O sea, yo yo hacía videos para poder actuar en Capital Federal cerca de mi casa y de repente empezamos a ir a otras ciudades de Argentina y venía gente. Yo: ¡wow! Y de repente eso, salimos a Montevideo primero, después Santiago, ahora a Bogotá. Difícil de dimensionar”, agrega.

Lo simpático, es que si bien es su primera gira en Colombia, no es la primera vez que Mike Chouhy se presenta en el país: “La vez pasada, el año pasado fue. Fue medio como de casualidad, porque fui invitado a una boda y ya que estaba ahí dije bueno, mucha gente me escribe desde Colombia, vamos a ver cómo va el asunto, y me me presenté en un bar y se llenó de gente. Entonces fue como, wow, no sabía la cantidad de gente que me seguía ya y ni hablar el el cariño con el que me recibieron las filas para sacarnos fotos por el show. Así que estuvo muy buena la experiencia”.

Mike Chouhy, el creador de Juan Cassette, llega a Colombia

¿Quién es en verdad Juan Cassette, el tipo que todo lo responde como si fuera un jugador de fútbol? Mike Chouhy sonríe y responde tranquilo: “Son todos. Soy yo con mi papá, con mi hermano, riéndonos. Después de un partido, siempre hacíamos con esos comentarios de que los tipos hablan siempre igual, que se tocan acá y qué sé yo. Jugábamos al Ball Bowling y después del partido de bowling yo lo declaraba como un jugador: “Bueno, sí, nos ganó por no sé qué” y nos reíamos. Era como más interno. Después empecé a hacer stand up; un jugador de fútbol nos vino a ver al teatro y lo invitamos a comer un asado. Antes en las redes, cualquier figura famosa para hacer un video generaban gran impacto, y dijimos: “aprovechemos que viene este jugador de fútbol y hagamos un video. Al final no grabamos nada, pero yo me acuerdo que le dije a Darío (Orsi, comediante y compañero de gira durante muchos años): “Me hubiese sido divertido preguntarle si le gustó el asado y que responda como futbolista”. Y me dice, está muy buena esa idea, pero esa ya no la puede hacer él porque no es actor, la tenés que hacer vos, me dice. “Y tenés razón, tenés razón”. Y quedó ahí reflotando”.

Sin embargo, Juan Cassette no nació para una rutina, nació en una urgencia de publicación en Instagram: “Una semana después, ya estaba en mi casa tratando de grabar algo”, recuerda Mike Chouhy: “¡Viste que Instagram tiene esto de que a veces te llueven ideas y a veces no tenés nada para grabar y estás ahí, frente a una hoja en blanco? ¡Y yo tengo que generar contenido en las redes para que venga la gente al teatro para llegar a fin de mes, entendés? Y bueno, dije esta idea que me tiró Darío , puede estar buena. Y escribí: “¿Cómo estuvo el asado? Bien. Sabíamos que iba a ser así. No sé cuánto. Matambre duro, trabado, pim, pim, pim, pim y. Y lo grabé en una parrilla y me acuerdo que no lo vi como un éxito. ¿Lo subo, le pongo un nombre así, eh?

Y el nombre de Juan Cassette, fue aún más improvisado, nos cuenta Mike Chouhy: “Dos minutos antes de subirlo a Instagram le puse: Juan, porque Juan es el más común de Argentina; Cassette, porque en Argentina se usa mucho el el casetero cuando un jugador “se pone el cassette”, como que respondió con cassette porque no dijo nada. De hecho, había un programa que se llamaba Sin cassette que trataba de descontracturar a los jugadores y es un término que acá se usa mucho. Entonces Juan Cassette le pongo, porque es un tipo casetero”.

Lo que nunca se imaginó el comediante, es que esa idea improvisada se convertiría en un éxito viral por toda América Latina: “Por todos lados me llegaban mensajes de amigos mío. Me acuerdo que mi primo me dijo yo hice un MBA hace tres años y tengo un grupo de de WhatsApp del MBA con gente de Colombia, Chile, eh, México. Todos me reenvían el video, se matan de risa, está llegando por todos lados. Y yo dije wow, tengo que hacer otro. Entonces bueno. ¿Juan Cassette a la salida del boliche?: “¿Fuiste al boliche Juan? Sí, Noche difícil. La preparamos la semana. Pum, pum”. Y ahí empezó el personaje. Y de repente te das cuenta que cualquier situación de la vida cotidiana la puede, la puede comentar Juan Cassette”.

Gira de Mike Chouhy en Colombia

El comediante argentino se presentará el 28 de septiembre en Cali, en La Obra; en Medellín el 29 septiembre en Selina, y finalmente el 30 de septiembre en Bogotá, en el Teatro ABC y dice que por supuesto trae a “Mike y todos sus personajes”, pero que el show es mucho más: “Me gusta también tocar la guitarra. Tengo tres canciones de humor en el en el show y un monólogo que habla un poco de mi vida. Obviamente soy papá, tengo dos hijas, una nació hace poco, hablo un poco de mi paternidad; hablo de todo, de las nuevas modas, de salir a correr, que ahora no sé por qué todo el mundo se corre maratón y qué sé yo. No sé la gente que le picó, pero está de moda salir a correr. Yo no entiendo en qué momento se puso de moda... Hablo de la vida en pareja; y es un poco de un poco de todo. Este show lo vengo preparando hace como un año y bueno, ahora salió a la luz y es muy, muy divertido, muy divertido. Así que los espero y bueno, y charlar con ustedes también. Obviamente hago participar al público. Ojalá salgan charlas divertidas, pero lo más interesante y más allá de que salga bueno, a mí me gusta conocer al público. Porque una cosa es ir a hacer un show distinto e irte y otra cosa es haber hablado con gente, haber conocido su historia, ¿eh? Así que lindo, ojalá que que vaya mucha gente y poder charlar con ustedes”.