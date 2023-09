El ‘madrazo’ de Diego Sáenz a medio de comunicación por mencionar su relación con Zulma Rey

‘MasterChef’ se he hecho popular no solo por las diferentes pruebas, retos y eliminaciones en cada etapa del reality, pero lo que más llama la atención de los televidentes son las diferentes alianzas, amistadas y hasta enemistades que se crean dentro del programa, es por eso que es común leer en redes sociales cualquier tipo de congeturas, a tal punto de que en cada temporada se ha catalogado a una persona “fastidiosa”, que en esta temporada, le tocó a Carolina Acevedo, quien los televidentes no la soportan.

Hace tan solo unas semanas que Diego Sáez terminó su relación con Laura Barjum, quien también participó en el reality de cocina. Pero después de mostrarse respeto y admiración en redes sociales, muchas fueron las dudas de los participantes sobre quién sería la posible nueva pareja sentimental de Diego.

Mucho se especuló al respecto, pero en medio de ello diferentes medios de comunicación lo empezaron a relacionar con la también eliminada del reality, Zulma Rey. Dichos rumores circularon en internet hasta que se volvió una tendencia. A las horas el comunicador publicó un video en sus redes sociales dejando claro qué fue lo que pasó.

“Me causa gracia el nivel de irresponsabilidad de algunos colegas de medios de comunicación por el famoso ciber anzuelo, click bait (...) lo malo es este periodismo”, haciendo énfasis al artículo de la Revista Semana quienes los estaban relacionando.