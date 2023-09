Iván Lalinde reveló cuál es la frase que lo hace levantarse de la cama

Iván Lalinde, presentador del programa ‘Día A Día’, siempre está más que activo en todas sus redes sociales desde donde siempre tiene una publicación positiva para toda su comunidad digital.

Al presentador más de una vez se le ha visto meditando, orando y haciendo ejercicios que comparte con sus seguidores para contagiarlos de la espiritualidad que lo caracteriza y esta no ha sido la excepción, pues ha dejado una imagen con dos palabras las cuales define como su mantra, y ha contado los motivos de lo que significan para él.

“Este es mi mantra para ponerle pilas a la vida. Me funciona para pararme de la cama, para empezar algo que me da pereza, para animar mi entorno. Recuerdo cuando me decía mi mamá ‘al mal paso dale prisa’ ése es mi: upa pues. ¡Y tú! Piensa un mantra, una frase para que todos los días te actives. ¡Upa pues!”, escribió Iván Lalinde al pie de la publicación.

Pero no solo se trató de esa imagen en concreto, ya que publicó otras dos en las que despliega más mensajes alentadores como no preocuparse por los pasos que se dan, sino por la huella que se deja.

“Para hacerlo no tenemos que ser ni millonarios, ni filántropos como Bill Gates, no. Dale una mirada a tu círculo más cercano. Familiares, amigos… y piensa, ¿estoy dejando huella en mi gente? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Qué dices?”, escribió Iván Lalinde.

Por otra parte, indicó que para él la vida es un paseo, y que esto ha sido, es y será, ojalá por muchos años, su filosofía de vida. para ello exhortó a disfrutar el camino, el cielo, el clima, y no estar estresado por el sitio a donde se va a llegar.

“Lo mismo hay que aplicar en la vida. Muchas veces dejamos de disfrutar el día a día por estar pensando en las metas que nos proponemos. Obvio son importantes, pero lo que vivimos para llegar a ellas es mucho más importante. Levantarnos, abrazar, comer bien, caminar, agradecer… ¿Y vos? ¿Disfrutas del camino? o ¿vivís pensando todo el tiempo en lo que vas a hacer y lo que te propones?”, indicó Iván Lalinde.