Carlos Vives desconsolado: apareció en redes sociales hablando acerca de la muerte de su amigo Ernesto Ocampo

El 27 de septiembre Colombia se levantó con una de las noticias más tristes para la música, pues falleció ‘Teto’ Ocampo, como lo llamaban comúnmente, a causa de un cáncer, según confirmó su hermano menor a través de una publicación en Facebook:

“Después de unos meses de luchar con entereza contra el cáncer, mi hermano se ha ido. Hermanito espero estés tocando de nuevo san Pedro en el espinal a dos guitarras con nuestro padre. Acá te extrañaremos y te vamos a querer eternamente”, afirmó Tito.

Por supuesto, Carlos Vives no se quedó callado frente a la situación, pues trabajo con ‘Teto’ en dos discos, y se pronunció con un conmovedor mensaje en sus redes sociales:

“Acaba de morir mi amigo y maestro de la música Ernesto Ocampo. Hace treinta años grabamos juntos nuestro primer álbum Clásicos de La Provincia; ese sonido de la guitarra en La gota fría que irrumpió por primera vez en el vallenato era él. Y junto a él, una familia de músicos bogotanos que emprendimos un nuevo camino para la música local y del mundo. Hoy me siento huérfano de padre musical y será duro encontrarnos, vernos todos a la cara y decir: ‘no puede ser...’. Y lo vamos a llorar y lo vamos a extrañar. Ahí está en la carátula de nuestro álbum La tierra del olvido con su guitarra y su manta arhuaca. No quiso viajar más por el mundo y se dedicó a sus alumnos y a emprender el liderazgo de la arqueología musical en Colombia y América con su agrupación Mucho Indio. Por eso también lo llora la Sierra y los hermanos mayores y las notas de su flauta arhuaca se escucharán por siempre cuando los mamos mágicos las echen a volar por la Sierra para recordarlo. Vuela alto mi querido amigo. Para nosotros no morirás nunca y tu legado se queda aquí con nosotros, con las nuevas generaciones, con tu hermosa familia que siempre será nuestra. Tus solos nos acompañarán por siempre. Te amo y le doy gracias a la vida de que hayamos coincidido en el camino”, terminó por decir Vives.