La carrera fracasada de Jorge Rausch antes de convertirse en uno de los mejores chefs de Colombia

Jorge Rausch es uno de los chefs colombianos más famosos de Colombia, reconocido por tener un restaurante de alta calidad en Bogotá llamado Criterión. Además de ser chef, es presentador de cocina en varios programas reconocidos, como por ejemplo MasterChef Celebrity Colombia. Sin embargo, no siempre fue así, de hecho, cuando era joven, le hizo perder plata a sus papás porque estudio, algo que no le gustó ni poquito.

Teniendo en cuenta que tiene ascendencia judía, así que aprovechó y se fue a estudiar en el extranjero economía, pues era lo que su familia quería. Sin embargo, no le fue bien por ningún lado, se dio cuenta a media carrera que no quería estudiar eso, pero contra todo pronóstico, su familia no lo dejó solo, sino que lo apoyó en el resto de proyectos que quisiera hacer.

“Yo era pésimo en economía, si me costaba estudiar eso en español, mucho menos en hebreo. Por lo menos aprendí hebreo”, afirmó el chef colombiano.

Estando en el ejército, se dio cuenta de que tenía una pasión por la cocina, pues aprovechaba el lugar donde estuviera para cocinarle a sus compañeros. Fue entonces cuando decidió dejar todo e irse para Londres a estudiar gastronomía, trabajando en un restaurante con jefes que constantemente lo trataban mal.

A pesar de eso y de querer renunciar cada ocho días, fue allí donde aprendió lo que sabe y donde se convirtió en uno de los mejores chefs.

Fue entonces cuando se dio cuenta de que tenía que volver a Colombia para abrir su propio restaurante, que desde la semana dos, fue un éxito completo.