“Ordinario”: le dan ‘palo’ a Jhonny Rivera por un chiste que hizo en una cárcel de mujeres

Jhonny Rivera ha dado mucho de qué hablar durante los últimos días a propósito de su visita a un par de centros penitenciarios en donde estuvo cantándole a algunos de los reclusos. Y si bien muchos internautas terminaron aplaudiéndolo, otros lo criticaron por un “incómodo” chiste que hizo en medio de su presentación frente a cientos de mujeres.

El intérprete de ‘Acapulco’ les mostró a sus seguidores que la semana pasada estuvo involucrado en un proyecto conmovedor al visitar un par de cárceles del país, brindándole a los presos una presentación con algunos de sus éxitos, generando gran emoción entre ellos.

En sus historias, el artista les contó a sus fanáticos que estuvo presentándose en varios de los patios de un par de cárceles, haciendo pequeños conciertos rodeados de un gran equipo de seguridad para asegurarse que las cosas no se salieran de control.

Pero uno de los videos que más llamó la atención es donde el cantante está interpretando sus temas frente a cientos de mujeres en medio de un gran patio, dejando ver a muchas de sus fans coreando sus canciones y hasta sosteniendo pancartas, plasmando su admiración por el cantante en ellas.

Pero en medio de la presentación, a Jhonny Rivera le lanzan un peluche de un perro bulldog con un hueso y una nota en él, algo que recibió con mucho amor. Sin embargo, el colombiano aprovechó este detalle para hacer un chiste al respecto.

“Miren el peluchito que me acaban de regalar por aquí, tan bonito. Dice aquí: ‘para Jhonny con mucho cariño. Y si quiere otro peluche, venga a la conyugal’”, dijo el cantante mirando a la cámara con cara de asombro para rápidamente aclarar que la última parte del mensaje la inventó él.

A muchos internautas no les gustó el chiste de Jhonny Rivera

Si bien varios seguidores del colombiano simpatizaron con su sentido del huor, al igual que las reclusas de la cárcel, algunos internautas tuvieron una opinión un tanto diferente respecto a esto, tildando de “ordinario” e “incómodo” el chiste que hizo.

“Apoyo a Jhonny pero esos no son juegos, lo que deben sufrir esas mujeres para que él se juegue así”, “Ordinario”, “Se pasó” y “Fui la única que se sintió incómoda con el comentario de la visita conyugal?” son algunos de los mensajes quese pueden leer en el post de Intagram de Jhonny Rivera.

Cabe destacar que el artista no dudó en responder uno de los mensajes negativos que recibió, sintiendo pena por la persona que no le gustó el comentario: “Qué pasar que no le gustó mi chiste, pero lo importante es que les haya gustado a ellas”.