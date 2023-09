“Maltratador y misógino”: Francisca Estévez reveló el trauma que le dejó su padre

Francisca Estévez, al parecer, no tiene los mejores recuerdos de su padre debido a la difícil relación que su progenitor tenía con su madre, la también actriz, Bibiana Navas. Precisamente Navas fue quien confesó los duros momentos que tuvo que afrontar con su expareja y los varios maltratos que este le proporcionó. La actriz fue la invitada al programa de ‘Se Dice de Mí’ y allí confesó que no la tuvo nada fácil con el padre de sus dos hijos.

En el impresionante relato de Navas, la actriz confesó que ella conoció a un modelo cubano-americano del que se enamoró perdidamente y con el que se casó tan solo seis meses después de conocerlo. Al comienzo todo era maravilloso, según la artista, el romance surgió mientras ella grababa la novela de ‘Pedro El Escamoso’; sin embargo, tiempo después lo que fue un idilio de amor se convirtió en un tormento.

Durante la entrevista con el programa de Caracol Televisión, Navas prefirió no dar el nombre de su exesposo, pero dio varios detalles sobre él e incluso mostró una foto de su cara. Entre estos detalles, la actriz expresó que este hombre se tornó violento al punto de que ella quería irse del país: “Él tenía problemas con las drogas. Tenía un desorden de personalidad, problemas de agresividad. Decido irme a Los Ángeles con mis dos hijos. Yo decía ‘no puedo con él, hay muchísimos problemas’”, relató Navas.

A la historia de Navas, también se le sumó la madre de la actriz, Luz Amparo Molano, quien también contó que sufrió de violencia y abuso por parte de su esposo, por lo que para ella fue muy difícil saber que su hija estaba pasando por algo similar. “Fue muy duro, dije que las cosas no se pueden seguir repitiendo. Esto es como la repetidera, ¿qué pasa?”, dijo Molano.

El fuerte relato de Navas conmocionó a varias de sus amistades más cercanas, entre ellas a su manager María del Rosario Sánchez, quien también participo en la entrevista y quien no dudó en señalar que el exesposo de la actriz debía estar tras las rejas: “Debería estar en la cárcel, por maltratador, por misógino. Recuerdo muchas cosas que me dan mucha ira. A uno como amiga le duele y hay momentos en los que no puedes hacer nada”, comentó Sánchez.

“Ha sido duro”: Francisca Estevez y la relación con su padre

Francisca Estévez, quien decidió seguir los pasos de su madre en el mundo de la actuación, contó como la dificil relación de sus padres ha afectado su vida personal y aseguró que pese a que la separación entre ambos se dio hace ya muchos años, es algo que sigue menoscabando en hasta su presente: “Ellos se separaron cuando yo estaba muy pequeña. Pero ha sido duro y eso me ha afectado incluso después de la edad que tengo, pero creo que tuvo que haber pasado así”, manifestó la joven.