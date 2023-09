“Antes tengo pelo”: Carolina Cruz reveló las delicadas razones por las que decidió cambiar radicalmente su aspecto

A sus 44 años, Carolina Cruz se sigue manteniendo como una de las presentadoras más queridas en la pantalla chica colombiana, hecho que le ha permitido consolidar una gran comunidad fuera de la televisión, convirtiéndose en una muy seguida figura digital, con millones de seguidores en la web. Precisamente la tulueña usó recientemente sus redes para hacerle frente a sus críticos y hablar de su radical cambio de ‘look’.

Días atrás, la pareja del piloto, Jamil Farah, sorprendió a sus más de 7,5 millones de seguidores, con una noticia que dejó atónitos a muchos, el radical cambio que haría con su cabellera, la cual iba a ser cortada y modificada; hecho que de no salir bien sería solucionado por su estilista de cabecera con unas extensiones.

Esto le puede interesar: ¿Va a tener su propio programa? Barragán se secó las lágrimas, afiló los cuchillos y volvió a cocinar

Carolina Cruz le respondió a quienes la criticaron por su nuevo look en ‘Día a Día’

Luego de que los espectadores de ‘Día a Día’, observaran la nueva imagen de Cruz, en internet varios internautas se desataron en comentarios negativos, pero contrario a una respuesta cruda de la presentadora, ella decidió explicar las razones por las que decidió tener este nuevo aspecto. Incluso, habló de los retos que implica para una persona pública tener una cabellera bien cuidada.

“Amo los cambios y amo mi pelo corto; ojalá más corto y sí, me lo voy a dejar crecer, pero sano, bien ‘sanito’, ya que por mi trabajo es una tarea duro, si no fuera por mis aliadas no tendría más de 20 años en este trabajo. Antes tengo piel y pelo”, afirmo la madre de Matías y Salvador.

No se lo puede perder: “Trinando desde Miami”: Le dan ‘palo’ a Margarita Rosa por hablar de pobreza y defender a fanática de Gustavo Petro