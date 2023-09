¿Aida Victoria Merlano y Valeria Giraldo de nuevo en pelea?

La polémica entre la creadora de contenido Aida Victoria Merlano y Valeria Giraldo, miss Medellín, estaría tomando su rumbo nuevamente y es que ambas se encuentran más que activas en sus redes sociales, pero con sus últimas publicaciones algunos aseguran que las indirectas van y vienen.

La primera de ellas surgió durante el evento ‘Stream Fighters 2′ en el que la reina de belleza escribió “#StreamFighters2 todos activos en el evento más espectacular de Latinoamérica 🤩 búsquenme contrincante pal próximo año psss que no sea la obsesionada”.

#StreamFighters2 todos activos en el evento más espectacular de Latinoamerica 🤩 búsquenme contrincante pal próximo año psss que no sea la obsesionada — VALERIA GIRALDO TORO | La Miss (@valeriagiraldot) September 25, 2023

2 Puños míos no te van a quitar lo estúpida, pero de pronto sí lo cansona. — AIDA VICTORIA (@aidavictoriam) September 25, 2023

Horas más tarde llegaría un tuit de la empresaria con el que fue más que directa en el que se lee “2 puños míos no te van a quitar lo estúpida, pero de pronto sí lo cansona”. Una presunta nueva respuesta no tardaría en llegar, pues miss Medellín con sus palabras parece haber abierto la puerta a la confrontación “A ver si permitiéndote tocarme se te quita un poquito la obsesión por mí 🙊”.

A ver si permitiéndote tocarme se te quita un poquito la obsesión por mí 🙊 — VALERIA GIRALDO TORO | La Miss (@valeriagiraldot) September 25, 2023

Ahhhh, por eso llevabas meses hablando de mí mientras yo te ignoraba… Hubieses empezado por ahí, lo que quieres es que te toque. Te enamoraste 😏 — AIDA VICTORIA (@aidavictoriam) September 25, 2023

Tiempo después llegó otra reacción de Aida Victoria Merlano tal y si sostuvieran una conversación que no se veía ligada. “Ahhhh, por eso llevabas meses hablando de mí mientras yo te ignoraba… Hubieses empezado por ahí, lo que quieres es que te toque. Te enamoraste”.

La cereza del pastel que marcaría la relación de las publicaciones es un repost que hizo Valeria Giraldo, conocida también como ‘Miss Mor’ en el que hay capturas de pantalla en el que se ve el perfil de Twitter de Aida Victoria Merlano y seguidores que la nombran.

A la que le da igual todo no aguanto un comentario en Twitter jajaja, te quiero miss. Hubiera estado chimba verte como entrevistadora hoy en sf2 pic.twitter.com/r0zYeoMi0W — Andrés (@Andr3s_v120) September 25, 2023

¿Por qué pelean Aida Victoria Merlano y Valeria Giraldo?

A principios del mes de mayo, WestCOL, ex de Aida Victoria Merlano, sostenía un en vivo en el que este anunció que estaba recibiendo una llamada de Aida Victoria Merlano, por lo que al contestar de inmediato se escucharon las acusaciones de la también empresaria en un tono bastante jocoso y a la vez seductor en el que nombre a una miss.

“¿Por qué no me superas? Di la verdad estaba viendo ahorita que estaba en streaming, y yo decía, pero este hombre no se olvida de mí, o sea ¿soy imborrable para ti?”, se le escucha decir a Aida Victoria Merlano.

Sin embargo, el creador de contendido no se quedó atrás por lo que de inmediato le contestó en el mismo tono que ella. “¡Qué no te voy a superar Aida por favor! Estoy recordando los viejos tiempos, lo único bueno que dejó tu relación es esta tiradera, déjame disfrutarla sí por fa”, agregó WestCOL.

Pero la conversación siguió con otra lanzadera y Aida Victoria Merlano aseguró que él no la olvida, ya que siempre la tiene presente al hablar de todo el tiempo de ella “Claro que no, todos tus seguidores saben que tú no me superas, tú hablas de mí, tú te sientes como que tú me extrañas”.

Lo dicho por Aida Victoria Merlano fue el detonante para que WestCOL recordará lo que sucedió cuando la relacionaron a ella con el cantante Andy Rivera, por haber participado en uno de sus videos. “¿Acaso Andy Rivera te acaba de bloquear y estás hablándome por eso?”.

Ante esto Aida Victoria Merlano no guardó silencio y le respondió bajo el mismo mecanismo, nombrando a las mujeres con la que lo relacionaron a él. “No ¿Acaso Valka y la miss te bloquearon que todo el tiempo estás hablando de mí?” a lo que WestCOL respondió “¿Acaso te pintaron pajaritos en el aire y te los creíste?”.