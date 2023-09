“Estaba equivocadísima”: Danna García reveló una de las cosas que le incomodaron en su vida

La espectacular actriz Danna García tiene mucho material para compartir, y de vez en cuando toma sorpresa a todos sus seguidores con alguna imagen sacada del baúl de los recuerdos.

Puede leer: ‘Griselda’, así luce Sofía Vergara en el primer adelanto liberado por Netflix

Recientemente ha hecho eso mismo y es que la protagonista del éxito internacional ‘Pasión de Gavilanes’ publicó un ‘Throwback Thursday’, es decir TBT, para mostrar una publicación, en el que predomina el color rosado, pero con unas palabras que llaman a la reflexión.

“TBT Amor rosadito. En estos días que se habla tanto de la ‘revolución rosa’ debo aceptar que nunca me sentí cómoda en el color. Los estereotipos me incomodaban (no sé porque) y me sentía empalagosamente ‘dulce’. ¡Yo estaba equivocadísima! 🎨”, escribió en primera instancia Danna García

El enfoque que la también actriz de ‘Alguien Te Mira’ y ‘Un Gancho Al Corazón’ va mucho más allá, pues establece la diferencia sobre el significado y lo que quien lleve determinado color pueda expresar o sentir al respecto, así como que no son propios de ningún género ni clase.

“Los colores no nos definen como personas, no son buenos ni malos, es lo que tú piensas de ellos lo que los transforman. No tienen género, edad o raza. ¡¡Y son mágicos!! Te mando 🫶🏼 muuuuy rosa hasta tu esquina 💕 🦋 💋 🎨”, finalizó Danna García.

Es de recordar que las asignaciones de colores que desde décadas se han centrado en los géneros, como lo es el rosa para las mujeres mientras que el azul para los hombres, lo que levantó un muro de colorimetría que se ha ido derrumbando con el pasar del tiempo.

Prueba de ello es lo sucedido con el lanzamiento de la película ‘Barbie’ protagonizada por los actores Margot Robbie y Ryan Gosling que desataron una ola de outfits en el mundo con el color rosa y lo acercó más a ambos géneros.