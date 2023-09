“Hasta ahí dura la negociación”: Yeferson Cossio contó por qué no participa en reality shows

Yeferson Cossio les contó a sus seguidores el verdadero motivo por el que no ha participado en ningún reality show hasta la fecha, dejando ver que, si bien algunos canales han intentado contactarlo para contar con su presencia, hay un detalle que hace que siempre se caigan las negociaciones.

El colombiano figura como uno de los creadores de contenido más reconocidos del país, con una base de miles de fanáticos en todo el mundo, haciéndose famoso por sus videos de bromas, las cuales en muchas ocasiones suelen salirse de control y terminan en accidentes o en severos daños materiales.

Yeferson Cossio también se ha vuelto famoso por su fortuna, la cual suele destinar a viajes alrededor del mundo, vehículos costosos y para ciertas obras caritativas, colaborando con personas en situación de calle y brindando insumos para refugios animales.

Pero a pesar de ser una figura tan reconocida en las redes sociales, el influencer se ha mantenido al margen de la pantalla chica a diferencia de otras personalidades de este medio que han logrado figurar en programas de televisión debido a su estatus en las plataformas digitales.

Y a propósito de una pregunta de uno de sus seguidores, el colombiano contó la razón por la que se ha mantenido alejado de los reality shows, indicando que, si bien le han ofrecido varias ofertas, al final hay un detalle muy importante que no termina de concretarse en las negociaciones: su paga.

“Todo va muy bien hasta que yo les digo lo que cobro y que cobro. Primero porque uno tiene audiencia, uno los tiene a ustedes, entonces la verdad, uno es más lo que le ayuda a estos programas que esos programas a uno. Y lo que uno cobra es porque uno va a estar allá, saliendo de su zona de confort, trabajándoles todo el día, vendiendo todas las imágenes (...) entonces yo cobro cantidades considerables”, contó.

¿A Yeferson Cossio le gustaría participar en un reality show?

Si bien el influencer dejó claro que hay interés de parte de programas en Colombia y en México para que figure en sus programas, confesó que se dificulta un poco la situación por el factor de su pago.

Sin embargo, quitando este detalle de la mesa, Yeferson Cossio admitió que sí le gustaría participar en un reality show

“Sí, sí estaría. Pero no creo que se llegue porque yo soy muy carero. Yo me doy mucho mi lugar, yo he luchado por estar aquí y me doy mi lugar en eso”, concluyó el colombiano.