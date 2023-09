La reconocida exparticipante del ‘Desafío’ sufrió una terrible pesadilla a la hora de entrar a los Estados Unidos

La deportista habló de una cruda experiencia que atravesó, precisamente cuando estaba por hacer un anhelado viaje al exterior. Ahora bien, de acuerdo con lo que quedó plasmado en una serie de videos en la cuenta oficial de TikTok de la exparticipante del Desafío hace un tiempo se enfrentó a una inesperada y lamentable situación, la cual la tomó por sorpresa y la dejó sin palabras. La colombiana entendió todo después, pero en aquel instante lo único que hizo fue llorar y sentirse abrumada al ver que no había solución.

La exparticipante del reality comentó que su paseo familiar sería por algunas ciudades norteamericanas y se encontraría con sus amigas para festejar el año de vida que entraba. Los tiquetes se compraron, se tenía todo en regla, aunque había un detalle que le pareció raro al intentar hacer el checking in por la página del aeropuerto.

“Imagínense que nosotros, con mi hijo, teníamos un viaje a Estados Unidos, obviamente teníamos visa vigente y se nos vencía en 2023. Compramos pasajes, compramos todo. Hicimos vuelo Bogotá-Miami, Miami-Nueva York, Nueva York-Orlando y luego de Orlando a Cúcuta. Nuestros pasaportes estaban al día, las maletas al día...todo”, Comentó la participante del reality de Caracol Televisión.

Agregó que “Nos quedamos en el aeropuerto, pero resulta que hace dos días yo empecé a hacer el checking in Bogotá-Miami y no me dejaba hacerlo, llamé y el call center me dijo que la página estaba caída y que en El Dorado podía hacerlo. Hago el cheking in, entrego mis papeles y la muchacha me dice: ‘Espérate que ya viene el equipo de seguridad del vuelo’. Llegan las mujeres de seguridad con el pasaporte en la mano y me afirma que no podíamos viajar. Que la embajada norteamericana emitió un mensaje de que no podíamos entrar a los Estados Unidos”.

Según Gutiérrez, tanto ella como su hijo tenían visas vigentes y habían comprado boletos para un viaje que incluía varias ciudades estadounidenses. Pero, para su sorpresa, se encontraron con la noticia de que sus visas habían sido canceladas. El motivo detrás de esta cancelación, según Gutiérrez, está relacionado con un problema legal que tuvo el padre de su hijo, con quien había obtenido la visa en familia.

Su situación se empezó a complicar: “Resulta que me mandan un correo donde decían que las visas habían sido canceladas, pedí una explicación y simplemente dijeron que de Estados Unidos habían notificado que se habían cancelado, no había más explicación”.

Comentó, agregando: “Me acordé de que esa visa la sacamos en familia, es decir, el papá de mi hijo, mi hijo y yo, hace cierto tiempo, y él tuvo un problema legal que afectó el núcleo familiar y por eso las cancelaron”. “Me toca volver a hacer absolutamente todo, lo que sea referente a la visa...fue un show, fue horrible, pero también bendecida porque muchas personas me escribieron que menos mal pasó en Colombia y no en Estados Unidos”, concluyó